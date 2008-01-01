«Фиорентина» договорилась о покупке Абреу, которым интересовался ЦСКА

Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу близок к переходу в «Фиорентину», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, стороны договорились о трансфере стоимостью 14-15 миллионов, осталось только уладить формальности. Ожидается, что итальянский клуб в ближайшее время объявит о переходе.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему бразильцу со стороны ЦСКА.