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    «Фиорентина» договорилась о покупке Абреу, которым интересовался ЦСКА

    Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу близок к переходу в «Фиорентину», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, стороны договорились о трансфере стоимостью 14-15 миллионов, осталось только уладить формальности. Ожидается, что итальянский клуб в ближайшее время объявит о переходе.

    Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему бразильцу со стороны ЦСКА.

    • В текущем сезоне Абреу забил пять голов и отдал один ассист в 12-ти матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

    Источник: Сайт журналиста Sky Джанлуки Ди Марцо

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    Сегодня, 09:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5132

      Сильвербой 1 час назад

      Про ЦСКА, мне кажется, вообще можно не писать новости касающиеся трансферов! Все равно никого не покупают, зачем людям надежду вселять что их любимый клуб реально усилится и будет за что-то бороться!!!???

      1
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      Рейтинг: +684

      GSmall > Сильвербой 1 час назад

      Любимый клуб животных(парнокопытных)

      -1
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      Рейтинг: +684

      GSmall 1 час назад

      Это же Гильерме Педро.Я других напов из Флуминенсе и не знаю,кому 22.Либо Абреу это второе имя.Не пойму короче

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