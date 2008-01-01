«Фиорентина» договорилась о покупке Абреу, которым интересовался ЦСКА

Про ЦСКА, мне кажется, вообще можно не писать новости касающиеся трансферов! Все равно никого не покупают, зачем людям надежду вселять что их любимый клуб реально усилится и будет за что-то бороться!!!???
Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу близок к переходу в «Фиорентину», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, стороны договорились о трансфере стоимостью 14-15 миллионов, осталось только уладить формальности. Ожидается, что итальянский клуб в ближайшее время объявит о переходе.
Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему бразильцу со стороны ЦСКА.
- В текущем сезоне Абреу забил пять голов и отдал один ассист в 12-ти матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.