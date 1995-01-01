«Фиорентина» может побороться с ЦСКА за Абреу. За игрока просят 15 миллионов

Полузащитником «Флуминенсе» Педро Абреу интересуется не только ЦСКА, но и «Фиорентина», сообщает Globoesporte.

Оба клуба отправляли своих представителей для того, чтобы понаблюдать за игрой Абреу и выяснить, насколько хорошо хавбек восстановился после операции на правом колене.

«Флуминенсе» готов продать Абреу за 15 миллионов евро. Клубы, заинтересованные в форварде, пока еще не направляли официальные запросы о трансфере, предложения могут поступить в конце месяца.

Об интересе армейцев к бразильцу сообщалось еще в июле. Сам игрок заявлял, что не знает ни об одном предложении от ЦСКА.