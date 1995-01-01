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    «Фиорентина» может побороться с ЦСКА за Абреу. За игрока просят 15 миллионов

    Полузащитником «Флуминенсе» Педро Абреу интересуется не только ЦСКА, но и «Фиорентина», сообщает Globoesporte.

    Оба клуба отправляли своих представителей для того, чтобы понаблюдать за игрой Абреу и выяснить, насколько хорошо хавбек восстановился после операции на правом колене.
    «Флуминенсе» готов продать Абреу за 15 миллионов евро. Клубы, заинтересованные в форварде, пока еще не направляли официальные запросы о трансфере, предложения могут поступить в конце месяца.

    Об интересе армейцев к бразильцу сообщалось еще в июле. Сам игрок заявлял, что не знает ни об одном предложении от ЦСКА.

    • В этом сезоне Абреу провел за «Флуминенсе» 9 матчей в чемпионате Бразилии и забил 5 голов.
    • Действующий контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до июля 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

    Источник: Globoesporte

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