Педро Абреу: «Не знаю ни об одном предложении от ЦСКА»

Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу заявил, что не слышал об интересе к себе со стороны ЦСКА.
В понедельник «Чемпионат» сообщил, что московский клуб предложил за 22-летнего игрока 12 миллионов евро.
«Я не знаю ни об одном предложении от ЦСКА», – приводит слова Абреу Jornais Virtuais.
- В этом чемпионате Бразилии форвард провел за «Флуминенсе» шесть матчей и забил четыре гола.
- Действующий контракт Абреу с бразильским клубом рассчитан до июля 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.