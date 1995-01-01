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    Педро Абреу: «Не знаю ни об одном предложении от ЦСКА»

    Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу заявил, что не слышал об интересе к себе со стороны ЦСКА.

    В понедельник «Чемпионат» сообщил, что московский клуб предложил за 22-летнего игрока 12 миллионов евро.

    «Я не знаю ни об одном предложении от ЦСКА», – приводит слова Абреу Jornais Virtuais.

    • В этом чемпионате Бразилии форвард провел за «Флуминенсе» шесть матчей и забил четыре гола.
    • Действующий контракт Абреу с бразильским клубом рассчитан до июля 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

    Источник: Jornais Virtuais

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