Педро Абреу: «Не знаю ни об одном предложении от ЦСКА»

Нападающий «Флуминенсе» Педро Абреу заявил, что не слышал об интересе к себе со стороны ЦСКА.

В понедельник «Чемпионат» сообщил, что московский клуб предложил за 22-летнего игрока 12 миллионов евро.

«Я не знаю ни об одном предложении от ЦСКА», – приводит слова Абреу Jornais Virtuais.