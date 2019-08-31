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    «Ахмат» подарил Берише автомобиль за гол «Тамбову»

    Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча 8-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

    • Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1.
    • Футболист из Косово сравнял счет в добавленное время.
    • РПЛ назвала его лучшим игроком матча.

    «Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил президент «Ахмата» Магомед Даудов», – говорится в сообщении грозненской команды.

    • Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года.
    • В этом сезоне он забил два гола.

    text

    Публикация от text (@akhmatgrozny)

    Источник: Инстаграм «Ахмата»

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    Сегодня, 08:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1297

      Derzkiy1 1 час назад

      Ему эта машина как лишний груз только ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8090

      Cules2013 1 час назад

      Люди с.у.к.а всю жизнь спины не разгибают, а никакой Солярис им не купить, а тут за 1 гол в обычном матче. Народная любовь вам обеспечена)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      wassiok 1 час назад

      Samo to dlia komandnogo duha on zhe odin igra wse ostalnie **** pinali

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10430

      Garrincha58 1 час назад

      а чё не из своего личного кармана эти общественные фонды должны людям помогать, а не футболистам миллионерам

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2702

      Путник 13 1 час назад

      Нет слов..что не сделаешь за счёт русских налогоплательщиков..

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