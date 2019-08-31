«Ахмат» подарил Берише автомобиль за гол «Тамбову»

Ему эта машина как лишний груз только ....
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча 8-го тура чемпионата России с «Тамбовом».
- Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1.
- Футболист из Косово сравнял счет в добавленное время.
- РПЛ назвала его лучшим игроком матча.
«Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил президент «Ахмата» Магомед Даудов», – говорится в сообщении грозненской команды.
- Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года.
- В этом сезоне он забил два гола.