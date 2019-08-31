«Ахмат» подарил Берише автомобиль за гол «Тамбову»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша получил в подарок автомобиль после матча 8-го тура чемпионата России с «Тамбовом».

Встреча в Грозном завершилась со счетом 1:1.

Футболист из Косово сравнял счет в добавленное время.

РПЛ назвала его лучшим игроком матча.

«Бернард Бериша получил в подарок от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат-Хаджи Кадырова — генерального спонсора «Ахмата» — автомобиль Hyundai Solaris. В субботней игре Бериша отметился красивым голом в самой концовке игры. Ключи от автомобиля Берише вручил президент «Ахмата» Магомед Даудов», – говорится в сообщении грозненской команды.

Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года.

В этом сезоне он забил два гола.