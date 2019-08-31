Принесший «Ахмату» ничью в добавленное время Бериша – лучший игрок матча с «Тамбовом»

Во втором бразильском любительское дивизионе и не так забивают
РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста встречи восьмого тура между «Ахматом» и «Тамбовом» (1:1). В компенсированное время второго тайма ничью хозяевам принес Бернард Бериша – приз достался ему.
Видео гола косовара доступно ниже. «Ахмат» благодаря очку покинул зону переходных матчей, оказавшись 12-м.
- В текущем сезоне РПЛ Бериша не пропустил ни одного матча, забил два гола.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
- Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года.