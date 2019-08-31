Принесший «Ахмату» ничью в добавленное время Бериша – лучший игрок матча с «Тамбовом»

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста встречи восьмого тура между «Ахматом» и «Тамбовом» (1:1). В компенсированное время второго тайма ничью хозяевам принес Бернард Бериша – приз достался ему.

Видео гола косовара доступно ниже. «Ахмат» благодаря очку покинул зону переходных матчей, оказавшись 12-м.