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    Принесший «Ахмату» ничью в добавленное время Бериша – лучший игрок матча с «Тамбовом»

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста встречи восьмого тура между «Ахматом» и «Тамбовом» (1:1). В компенсированное время второго тайма ничью хозяевам принес Бернард Бериша – приз достался ему.

    Видео гола косовара доступно ниже. «Ахмат» благодаря очку покинул зону переходных матчей, оказавшись 12-м.

    • В текущем сезоне РПЛ Бериша не пропустил ни одного матча, забил два гола.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • Бериша выступает за «Ахмат» с 2017 года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    31.08.2019 22:40
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1189

      Фан666 1 час назад

      Во втором бразильском любительское дивизионе и не так забивают

      0
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      Рейтинг: -8233

      Январь 59 1 час назад

      Ну ничего не скажешь-классный удар получился

      0
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