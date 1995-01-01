Журналист Панков: «Адиев вот-вот возглавит «Ахмат»

Магомед Адиев близок к назначению на пост главного тренера «Ахмата». Об этом во время матча восьмого тура РПЛ «Ахмат» – «Тамбов» (1:1) сообщил журналист Андрей Панков.

«Адиев вот-вот возглавит «Ахмат», – написал в социальной сети источник, уточнив, что это инсайд, а не мнение.