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    Журналист Панков: «Адиев вот-вот возглавит «Ахмат»

    Магомед Адиев близок к назначению на пост главного тренера «Ахмата». Об этом во время матча восьмого тура РПЛ «Ахмат» – «Тамбов» (1:1) сообщил журналист Андрей Панков.

    «Адиев вот-вот возглавит «Ахмат», – написал в социальной сети источник, уточнив, что это инсайд, а не мнение.

    • «Ахмат» в таблице РПЛ идет 12-м.
    • Летом Адиев покинул «Анжи», который вылетел из РПЛ и сейчас выступает в зоне «Юг» ПФЛ.
    • Тренер – уроженец Чечни.

    Источник: Твиттер Андрея Панкова

    Корреспондент издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,1 тысячи подписчиков.

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4778

      Агасфер 14 минут назад

      Шило на мыло.Кавказская прачечная работает исправно,похоже.

      0
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      Рейтинг: -8193

      Январь 59 26 минут назад

      Да уж. Не долго Рашид Рахимов задержался на своём посту. Не пойму смысла , зачем так часто менять тренеров? В РПЛ, сейчас сумасшедшая конкуренция. Ну не могут все побеждать. Для побед сегодня одного тренерского таланта мало. Победы нужны всем, но ресурс у всех разный.

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      Рейтинг: +4778

      Агасфер > Январь 59 12 минут назад

      Ресурса грозненцам,положим,не занимать,только всё на султанские подарки тратится,а не на работу с командой.

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      Рейтинг: -8193

      Январь 59 > Агасфер 10 минут назад

      Не нам судить , у них свои кавказские разборки. Какие обычаи-такие результаты.

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      Рейтинг: -8193

      Январь 59 > Агасфер 9 минут назад

      Хотел поставить плюсик, но сам понимаешь, меня модераторы минусуют за любую букву.

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