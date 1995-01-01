Журналист Панков: «Адиев вот-вот возглавит «Ахмат»

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Магомед Адиев близок к назначению на пост главного тренера «Ахмата». Об этом во время матча восьмого тура РПЛ «Ахмат» – «Тамбов» (1:1) сообщил журналист Андрей Панков.
«Адиев вот-вот возглавит «Ахмат», – написал в социальной сети источник, уточнив, что это инсайд, а не мнение.
- «Ахмат» в таблице РПЛ идет 12-м.
- Летом Адиев покинул «Анжи», который вылетел из РПЛ и сейчас выступает в зоне «Юг» ПФЛ.
- Тренер – уроженец Чечни.
Корреспондент издания «Чемпионат». Аудитория в твиттере - более 2,1 тысячи подписчиков.