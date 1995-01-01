Серия А. «Милан» минимально обыграл «Брешию», одержав первую победу в сезоне

Оказывается не только в России тур странный. МЮ и Челси не смогли победить, Байер и Дортмундская Боруссия, Барселона. какая то чёрная Суббота
«Милан» провел первый домашний официальный матч под руководством главного тренера Марко Джампаоло. Во втором туре Серии А миланцы с минимальным счетом обыграли новичка турнира «Брешию».
Единственный гол в первом тайме забил Хакан Чалханоглу. В стартовом, предыдущем, туре «Милан» уступил «Удинезе».
Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур
Гол: 1:0 – Чалханоглу, 12.
Гол: 1:0 – Сориано, 90+3.