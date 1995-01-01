Серия А. «Милан» минимально обыграл «Брешию», одержав первую победу в сезоне

«Милан» провел первый домашний официальный матч под руководством главного тренера Марко Джампаоло. Во втором туре Серии А миланцы с минимальным счетом обыграли новичка турнира «Брешию».

Единственный гол в первом тайме забил Хакан Чалханоглу. В стартовом, предыдущем, туре «Милан» уступил «Удинезе».

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Милан – Брешия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Чалханоглу, 12.

Болонья – СПАЛ – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Сориано, 90+3.

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