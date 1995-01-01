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    Серия А. «Милан» минимально обыграл «Брешию», одержав первую победу в сезоне

    «Милан» провел первый домашний официальный матч под руководством главного тренера Марко Джампаоло. Во втором туре Серии А миланцы с минимальным счетом обыграли новичка турнира «Брешию».

    Единственный гол в первом тайме забил Хакан Чалханоглу. В стартовом, предыдущем, туре «Милан» уступил «Удинезе».

    Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

    Милан – Брешия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Чалханоглу, 12.

    Болонья – СПАЛ – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Сориано, 90+3.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -8198

      Январь 59 31 минуту назад

      Оказывается не только в России тур странный. МЮ и Челси не смогли победить, Байер и Дортмундская Боруссия, Барселона. какая то чёрная Суббота

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      Рейтинг: +782

      Benifacto 1 час назад

      2й гол не засчитали а мяч был за линией
      З.Ы выиграл первую игру в сезоне из двух)))

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      Рейтинг: +7885

      KLIM777 1 час назад

      Милан из года в год кое как аутсайдеров обыгрывает. Прошли те золотые времена.

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