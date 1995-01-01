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    РПЛ. «Ахмат» благодаря голу на 92 минуте добился ничьей в матче с «Тамбовом»

    В матче восьмого тура РПЛ встретились «Ахмат» и «Тамбов». Новичок РПЛ лидировал на протяжении большей части матча, но на 90+2 минуте пропустил от Бернарда Бериши – в итоге ничья.

    Теперь «Тамбов» находится на 15 месте – клуб покинул последнее место. Чеченцы же вышли из зоны переходных встреч, оказавшись 12-ми.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Ахмат (Грозный) – Тамбов – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Осипенко, 5; 1:1 – Бериша, 90+2.

    «Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 70), Шиманьски (Бериша, 54), Понсе.

    «Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасeв, Килин (Муйва, 65), Аппаев (Часовских, 66), Костюков (Мамтов, 82).

    Предупреждения: Швец, 27 – Чуперка, 30; Мамтов, 90+1; Муйва, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +327

      Иван Петров 1986 8 минут назад

      Эх жаль, что тамбов не продержался чуть - чуть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3423

      ЮНик 53 минуты назад

      А чего им вообще не играть на пару ящиков пива на пустыре? Больше было бы интереса и азартнее играли бы.? Иопт! Целое РПЛ!!!!!

      0
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      Рейтинг: -8195

      Январь 59 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что так и будете в кошки мышки из под мышки играть???? За то вы сыпите минусы??? У вас есть правила модерирования??? покажите мне пункт, по которому вы засыпаете меня минусами???

      -40
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      Рейтинг: -8195

      Январь 59 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не понял, за одну минуту 40 минусов???? модераторы??? АУ!!!! за что???? Что я нарушил????

      -40
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      Рейтинг: +1217

      Евгений Найданов > Январь 59 42 минуты назад

      Обязательно разберемся и восстановим ваш рейтинг.

      0
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      Рейтинг: -8195

      Январь 59 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой интересный получается тур. Четвертая подряд игра и ни в одной из них хозяева не могут победить. Рубин проиграл дома Сочи, Уфа проиграла Оренбургу, Локо дома уступили Ростову и теперь отстают от Ростова на 3 очка, а ведь могли на три оторваться. Ахмат дома на последних секундах сравнивает счёт и уходит о поражения.

      -39
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      Рейтинг: +682

      Киркинитидец 1 час назад

      веселье переносится на завтра! бай-бай...

      0
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      Рейтинг: +5142

      GoLenaStop 1 час назад

      Ахмат, Гудермес и Ачхой-Мартан!
      Ахмат, совсем не мальчик, по сравнению со спартаком, не хочет Тамбов!
      Командам спасибо, хорошая волевая ничуха. Это футбол....
      С ув.

      0
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      Рейтинг: +17389

      VVM1964 1 час назад

      Эх Тамбов , Тамбов - ну еще бы чуть - чуть (((

      2
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      Рейтинг: +1188

      Фан666 1 час назад

      Какая напряжённая борьба аутсайдеров

      2
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