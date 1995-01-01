РПЛ. «Ахмат» благодаря голу на 92 минуте добился ничьей в матче с «Тамбовом»

Эх жаль, что тамбов не продержался чуть - чуть.
В матче восьмого тура РПЛ встретились «Ахмат» и «Тамбов». Новичок РПЛ лидировал на протяжении большей части матча, но на 90+2 минуте пропустил от Бернарда Бериши – в итоге ничья.
Теперь «Тамбов» находится на 15 месте – клуб покинул последнее место. Чеченцы же вышли из зоны переходных встреч, оказавшись 12-ми.
Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур
Ахмат (Грозный) – Тамбов – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Осипенко, 5; 1:1 – Бериша, 90+2.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семeнов, Мусалов, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл (Анхель, 89), Садулаев (Роши, 70), Шиманьски (Бериша, 54), Понсе.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Чуперка, Карасeв, Килин (Муйва, 65), Аппаев (Часовских, 66), Костюков (Мамтов, 82).
Предупреждения: Швец, 27 – Чуперка, 30; Мамтов, 90+1; Муйва, 90+1.