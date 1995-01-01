Соболев: «Рано пока мне в сборную»

Продолжай в том же духе, и смени наконец то, это губастое нулевое пижонистое чучело по фамилии смолов
Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.
«Не ждал вызова в сборную, рано. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона, сезон – то да, а так – рано пока мне в сборную», – сказал 22-летний нападающий.
- Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября, а Россия – Казахстан – 9 сентября.
- Соболев в текущем розыгрыше РПЛ забил шесть голов в восьми играх.
Черчесов: «Вызвать Соболева мыслей не было»