Соболев: «Рано пока мне в сборную»

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

«Не ждал вызова в сборную, рано. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона, сезон – то да, а так – рано пока мне в сборную», – сказал 22-летний нападающий.

Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября, а Россия – Казахстан – 9 сентября.

Соболев в текущем розыгрыше РПЛ забил шесть голов в восьми играх.

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