Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Соболев: «Рано пока мне в сборную»

    Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал решение тренерского штаба сборной России не включать его в заявку на матчи отбора Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.

    «Не ждал вызова в сборную, рано. Прошло всего несколько туров. Если проведу на таком уровне половину сезона, сезон – то да, а так – рано пока мне в сборную», – сказал 22-летний нападающий.

    • Матч Шотландия – Россия состоится 6 сентября, а Россия – Казахстан – 9 сентября.
    • Соболев в текущем розыгрыше РПЛ забил шесть голов в восьми играх.

    Черчесов: «Вызвать Соболева мыслей не было»

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -10

      mp7700 1 час назад

      Продолжай в том же духе, и смени наконец то, это губастое нулевое пижонистое чучело по фамилии смолов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      семёнычев 1 час назад

      Приятно видеть интервью мужчин..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2788

      paracetamol 1 час назад

      Голяшник красивый забил, жал из офсайда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      vladimir-7 1 час назад

      Лысый, а разве у тебя вообще бывают мысли, кроме одной-как урвать
      денег и побольше?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru