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    ЦСКА представил календарь матчей команды в групповом этапе Лиги Европы

    Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    Армейцам в соперники достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

    19 сентября

    «Лудогорец» – ЦСКА

    3 октября

    ЦСКА – «Эспаньол»

    24 октября

    ЦСКА – «Ференцварош»

    7 ноября

    «Ференцварош» – ЦСКА

    28 ноября

    ЦСКА – «Лудогорец»

    12 декабря

    «Эспаньол» – ЦСКА

    14 персонажей, ради которых в России нужно идти на еврокубки

    Источник: Официальный твиттер Лиги Европы

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    Сегодня, 07:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: -7103

      Январь 59 5 минут назад

      Удачи армейцам в этой группе. Надеюсь , что они пройдут в следующий этап.Поддерживаем Арийцев и армейских болельщиков. Надеюсь и коняшки и бычки пройдут этот этап и по весне ещё попылят на европейских футбольных полях.

      1
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      Рейтинг: +40

      Vis-ok 36 минут назад

      уже в лч????????????быстро

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