Удачи армейцам в этой группе. Надеюсь , что они пройдут в следующий этап.Поддерживаем Арийцев и армейских болельщиков. Надеюсь и коняшки и бычки пройдут этот этап и по весне ещё попылят на европейских футбольных полях.
Стало известно расписание матчей ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Армейцам в соперники достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».
19 сентября
«Лудогорец» – ЦСКА
3 октября
ЦСКА – «Эспаньол»
24 октября
ЦСКА – «Ференцварош»
7 ноября
«Ференцварош» – ЦСКА
28 ноября
ЦСКА – «Лудогорец»
12 декабря
«Эспаньол» – ЦСКА
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