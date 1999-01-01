«Спартак», «Динамо», «Монако» – претенденты на форварда «Галатасарая» Дианье

Как ни странно, но в свете последних событий что-то реальное зацепить у сенегальца есть шансы только в Спартаке из перечисленных команд.
Нападающий «Галатасарая» Мбайе Дианье изучает предложения от нескольких клубов. В частности, речь идет о «Спартаке», «Динамо», «Монако», информирует Tuttomercatoweb.
Стамбульцы готовы отпустить футболиста в другую команду. Вопрос с трансфером Дианье может решиться уже сегодня, 31 августа.
- Дианье потребовал от «Спартака» зарплату 3,5 миллиона евро в год.
- В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
- Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.