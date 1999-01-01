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    «Спартак», «Динамо», «Монако» – претенденты на форварда «Галатасарая» Дианье

    Нападающий «Галатасарая» Мбайе Дианье изучает предложения от нескольких клубов. В частности, речь идет о «Спартаке», «Динамо», «Монако», информирует Tuttomercatoweb.

    Стамбульцы готовы отпустить футболиста в другую команду. Вопрос с трансфером Дианье может решиться уже сегодня, 31 августа.

    • Дианье потребовал от «Спартака» зарплату 3,5 миллиона евро в год.
    • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
    • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6385

      ivanthebest 9 минут назад

      Как ни странно, но в свете последних событий что-то реальное зацепить у сенегальца есть шансы только в Спартаке из перечисленных команд.

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