«Спартак», «Динамо», «Монако» – претенденты на форварда «Галатасарая» Дианье

Нападающий «Галатасарая» Мбайе Дианье изучает предложения от нескольких клубов. В частности, речь идет о «Спартаке», «Динамо», «Монако», информирует Tuttomercatoweb.

Стамбульцы готовы отпустить футболиста в другую команду. Вопрос с трансфером Дианье может решиться уже сегодня, 31 августа.