Fanatik: Дианье потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро в год

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу форварда «Галатасарая» Мбайе Дианье.

Московский клуб предложил 9 миллионов евро за нападающего. Сенегалец потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро. В «Галатасарае» Дианье получает 2,4 миллиона евро ежегодно.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год. В «Галатасарае» были не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро.