Fanatik: Дианье потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро в год

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу форварда «Галатасарая» Мбайе Дианье.
Московский клуб предложил 9 миллионов евро за нападающего. Сенегалец потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро. В «Галатасарае» Дианье получает 2,4 миллиона евро ежегодно.
Ранее сообщалось, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год. В «Галатасарае» были не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
- Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
- Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Fanatik
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