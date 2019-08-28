Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Fanatik: Дианье потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро в год

28 августа 2019, 17:32
16

«Спартак» продолжает переговоры по трансферу форварда «Галатасарая» Мбайе Дианье.

Московский клуб предложил 9 миллионов евро за нападающего. Сенегалец потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро. В «Галатасарае» Дианье получает 2,4 миллиона евро ежегодно.

Ранее сообщалось, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год. В «Галатасарае» были не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
  • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
  • Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Fanatik

Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Дианье Мбайе
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BARAB2010
1567004065
Нападающий нужен,а то Понсе не очень сильно внушает своей игрой.
Ответить
BARAB2010
1567004204
Продали двух нападающих,а купили одного.Нужен обязательно для конкуренции.Мелкадзе в аренду с последующим выкупом.До зимы можно и без опорника обойтись.
Ответить
oyabun
1567004818
И опорник нужен и нападающий Спартаку. Но правила ФФП уже не позволяют клубу потратить еще сумму в районе 13 лямов. Вот если выйдут в группу.. всё зависит от завтрашней игры.
Ответить
Rus9I
1567006188
Вот пусть и дальше сидит в своем Галатасарае! Надо в аренду взять очень сильного игрока. И заплатить 3 мульта за год, при этом сэкономить на трансфере.
Ответить
батог
1567007676
Г-н Цорн, если осталось с 10-ок лямов бери уже двух чехов или Сиссоко и надо наигрывать, уже четверть чемпионата прошло !!!
Ответить
Boeung777
1567009704
А как же обещанный и необходимый опорник?
Ответить
Рубинище
1567012020
Сами продали Зе щас муйнёй занимаются. Супер Про просто
Ответить
Фан666
1567013609
Негр правильно себя ведёт, если переходить так с повышением зп
Ответить
Диктор
1567021192
Жадничает сволота.
Ответить
Главные новости
ВидеоИгрок «Манчестер Сити» жестом ответил на провокации фанатов «МЮ»
11:28
Сафонов, прервавший серию с пропущенными голами, оценил свою игру против «Бреста»
11:14
Вратарь «Акрона» высказался о симуляции Кордобы
10:47
4
В клубе РПЛ прокомментировали возможность увольнения главного тренера
10:36
Батраков отреагировал на победу «Галатасарая»
10:21
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
3
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Все новости
Все новости
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
11:54
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
10:58
Энрике рассказал о словах Семака в перерыве матча с «Локомотивом»
10:08
2
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
3
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
3
Экс-тренер «Зенита» заявил об ошибке судей в пользу «Локомотива»
09:26
3
В «Динамо» высказались о дисквалификации Тюкавина
09:12
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Самородов впервые высказался о срыве трансфера в «Спартак»
07:17
4
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
05:34
23
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
01:31
5
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
5
Заболотный разочаровался в СМИ: «У меня были конфликты с журналистами»
00:20
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
8
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
3
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
Вчера, 23:00
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
8
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
10
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
7
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
2
ФотоВ Европе исковеркали имя Радимова
Вчера, 21:55
17
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
Вчера, 21:41
18
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
Вчера, 21:33
69
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
Вчера, 21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
Вчера, 20:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+