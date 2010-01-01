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    Fanatik: Дианье потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро в год

    «Спартак» продолжает переговоры по трансферу форварда «Галатасарая» Мбайе Дианье.

    Московский клуб предложил 9 миллионов евро за нападающего. Сенегалец потребовал у «Спартака» 3,5 миллиона евро. В «Галатасарае» Дианье получает 2,4 миллиона евро ежегодно.

    Ранее сообщалось, что 27-летний форвард готов переехать в Россию при условии, если «Спартак» будет платить ему не менее 3 миллионов евро в год. В «Галатасарае» были не против продажи футболиста, но не менее чем за 13 миллионов евро.

    • В прошлом сезоне Дианье стал лучшим бомбардиром турецкой Суперлиги, забив 30 голов.
    • Дианье перешел в «Галатасарай» в январе из «Касымпаши» за 13 миллионов евро.
    • Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Fanatik

    Fanatik – одна из самых популярных спортивных газет в Турции. Ежедневное издание. Первый выпуск вышел 20 ноября 1995 года. Выпускается в Стамбуле тиражом около 250 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1126

      Фан666 1 час назад

      Негр правильно себя ведёт, если переходить так с повышением зп

      0
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      Рейтинг: +5888

      батог > Фан666 1 час назад

      А потом носиться с ним, как Реал с Бейлом ! Ни кто и даром не берет ! РС. Но там хоть Бейл !!!

      0
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      Рейтинг: +2550

      Рубинище 2 часа назад

      Сами продали Зе щас муйнёй занимаются. Супер Про просто

      0
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    • ...
      Рейтинг: +936

      Boeung777 2 часа назад

      А как же обещанный и необходимый опорник?

      2
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      Рейтинг: +5888

      батог 3 часа назад

      Г-н Цорн, если осталось с 10-ок лямов бери уже двух чехов или Сиссоко и надо наигрывать, уже четверть чемпионата прошло !!!

      1
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      Рейтинг: +958

      Борат 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, турки его купили за 13, он наколотил до кучи, а продадут за 9 ?

      Вот умора!

      Ну а личку с Федуна можно и 5 лямов попросить) так сказать за вредность) спартаковский дух нюхать не каждый сможет))))

      -5
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      ...
      Рейтинг: +5888

      батог > Борат 3 часа назад

      Если ты не свинья, то что делаешь в свинарникее, а? Нюхаешь ? Или свинарем ? Убираешь за свинками ?

      6
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      ...
      Рейтинг: +2599

      mopecekca > батог 3 часа назад

      объедки ждет

      5
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      Рейтинг: +5888

      батог > Борат 1 час назад

      А че ты обижаешься, я тебя не минусую, с тобой как то веселей, но если вылил ведро дерьма, жди цистерну в ответку !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +234

      Rus9I 3 часа назад

      Вот пусть и дальше сидит в своем Галатасарае!
      Надо в аренду взять очень сильного игрока. И заплатить 3 мульта за год, при этом сэкономить на трансфере.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19579

      oyabun 4 часа назад

      И опорник нужен и нападающий Спартаку. Но правила ФФП уже не позволяют клубу потратить еще сумму в районе 13 лямов. Вот если выйдут в группу.. всё зависит от завтрашней игры.

      4
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      Рейтинг: +7766

      KLIM777 > oyabun 3 часа назад

      Все можно. Не нужно сравнивать сумму прихода и расхода.

      1
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      Рейтинг: +44

      BARAB2010 4 часа назад

      Продали двух нападающих,а купили одного.Нужен обязательно для конкуренции.Мелкадзе в аренду с последующим выкупом.До зимы можно и без опорника обойтись.

      0
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      Рейтинг: -21

      grian > BARAB2010 3 часа назад

      Не согласен! У Спартака есть кому забить. А вот перед штрафной, постоянно зияющая пустота, это проблема более весомая. О П О Р Н И К

      5
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      Рейтинг: +5888

      батог > grian 3 часа назад

      ++++++

      1
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      Рейтинг: +44

      BARAB2010 4 часа назад

      Нападающий нужен,а то Понсе не очень сильно внушает своей игрой.

      2
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      Рейтинг: +5888

      батог > BARAB2010 3 часа назад

      Нахрапа хватает, а прицел до зимы поправит. А вот отсутствие опорника Жиго и Джикия не компенсируют !!!

      2
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      Рейтинг: +18

      Nariman27 > BARAB2010 15 минут назад

      Понсе очень даже неплох, нужен опорник

      0
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