«Рома» объявила об аренде Смоллинга за 3 миллиона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг арендован «Ромой». Срок соглашения между клубами равен одному сезону – следующим летом британец должен вернуться в Манчестер.
Итальянцы заплатят за аренду 3 миллиона евро. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер обещал, что Смоллинг вернется сильнее.
- Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
- «Рома» в первом туре Серии А сыграла вничью с «Дженоа» (3:3).