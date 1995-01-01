Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    «Рома» объявила об аренде Смоллинга за 3 миллиона

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг арендован «Ромой». Срок соглашения между клубами равен одному сезону – следующим летом британец должен вернуться в Манчестер.

    Итальянцы заплатят за аренду 3 миллиона евро. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер обещал, что Смоллинг вернется сильнее.

    • Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.
    • «Рома» в первом туре Серии А сыграла вничью с «Дженоа» (3:3).

    Источник: Твиттер «Ромы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru