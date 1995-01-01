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    Сульшер подтвердил переход Смоллинга из «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал уход из клуба защитника Криса Смоллинга.

    Норвежский специалист подтвердил, что центрбек будет выступать за «Рому» на правах аренды.

    «Когда появилась эта возможность, мы сели за стол переговоров. У нас шесть центральных защитников, поэтому я не мог обещать Крису регулярную игровую практику. Так что он уже в самолете. Думаю, ему понравится это опыт. Это большой клуб, большая лига. Не многие английские футболисты получали шанс поиграть в Италии. Он вернется к нам более сильным», – сказал Сульшер.

    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» договорилась о годичной аренде Смоллинга без права выкупа.
    • Римляне заплатят за сделку три миллиона евро.
    • Смоллинг выступает за «МЮ» с 2010 года, сыграл 323 матча, забил 18 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Goal.com

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