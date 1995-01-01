Сульшер подтвердил переход Смоллинга из «Манчестер Юнайтед» в «Рому»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер анонсировал уход из клуба защитника Криса Смоллинга.

Норвежский специалист подтвердил, что центрбек будет выступать за «Рому» на правах аренды.

«Когда появилась эта возможность, мы сели за стол переговоров. У нас шесть центральных защитников, поэтому я не мог обещать Крису регулярную игровую практику. Так что он уже в самолете. Думаю, ему понравится это опыт. Это большой клуб, большая лига. Не многие английские футболисты получали шанс поиграть в Италии. Он вернется к нам более сильным», – сказал Сульшер.