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    Бабаев – о жеребьeвке ЛЕ: «Думаю, что из такой группы ЦСКА должен выходить»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    «Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины («Эспаньолом»). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы – как минимум выйти в плей-офф», – сказал Бабаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +477

      ФК_Полоцк 24 минуты назад

      Да должны выйти без особых проблем. Как и быки.

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      Рейтинг: +11350

      ВетеR 28 минут назад

      Удачи ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +637

      Киркинитидец 31 минуту назад

      не думать надо , а драть их всех...

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      Рейтинг: +650

      CSKA57 45 минут назад

      Если все по силам, то удачи!

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      Рейтинг: +1280

      Derzkiy1 47 минут назад

      Главное не расслабляться , Алан и Жора скоро присоединятся и плюс новички ,с ними разнесут всех

      0
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      Рейтинг: +1534

      _Kesh_Suntar_ 59 минут назад

      Если честно нам нужен этот ЛЕ!? Будем точно играть полу резервом!, от обстоятельства в соперниках календарном РПЛ!

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      Рейтинг: +1561

      Чермындыр > _Kesh_Suntar_ 32 минуты назад

      Забить на ЕК, чтобы в чемпионате сосредоточится на попадание в ЕК - удел свинорлых

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      Рейтинг: +1534

      _Kesh_Suntar_ > Чермындыр 20 минут назад

      Реально думаешь что будем играть основным составом?

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