Бабаев – о жеребьeвке ЛЕ: «Думаю, что из такой группы ЦСКА должен выходить»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

В соперники армейцам достались «Лудогорец», «Эспаньол» и «Ференцварош».

Матчи 1-го тура пройдут 19 сентября.

«Не сказал бы, что нам не повезло с командой из третьей корзины («Эспаньолом»). Абсолютно нормальная для нас жеребьевка, со всеми можно играть. Отнеслись к ней довольно спокойно. Думаю, что из такой группы должны выходить. Задача на Лигу Европы – как минимум выйти в плей-офф», – сказал Бабаев.

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