Мариу: «Семин уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть. Важно, что ему не все равно»

Конечно не всё равно, ему из такого ленивого ретарда предстоит человека сделать...
Новичок «Локомотива» Жоау Мариу поделился впечатлениями от первых дней пребывания в московском клубе.
«Было здорово встретиться с одноклубниками и потренироваться. Удивлен, насколько интенсивной получилась тренировка. Я уже знаю большинство игроков, потому что посмотрел два матча. Хорош Баринов, близнецы (братья Миранчуки – примечание «Бомбардира»), Смолов, Эдер – все они помогают мне во время тренировки. Я счастлив, как все складывается.
Много ребят говорят на английском, на каждой тренировке присутствует переводчик, так что язык не станет проблемой. Тренер (Юрий Семин – примечание «Бомбардира») уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть, что жду от сезона и что ждать от меня. Важно, что ему не все равно. Менять клуб всегда сложно, но все ребята были добры ко мне. Хочу поблагодарить всех за этот день», – сказал португалец.
- «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
- В новой команде футболист будет играть под 23-м номером.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.