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    Мариу: «Семин уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть. Важно, что ему не все равно»

    Новичок «Локомотива» Жоау Мариу поделился впечатлениями от первых дней пребывания в московском клубе.

    «Было здорово встретиться с одноклубниками и потренироваться. Удивлен, насколько интенсивной получилась тренировка. Я уже знаю большинство игроков, потому что посмотрел два матча. Хорош Баринов, близнецы (братья Миранчуки – примечание «Бомбардира»), Смолов, Эдер – все они помогают мне во время тренировки. Я счастлив, как все складывается.

    Много ребят говорят на английском, на каждой тренировке присутствует переводчик, так что язык не станет проблемой. Тренер (Юрий Семин – примечание «Бомбардира») уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть, что жду от сезона и что ждать от меня. Важно, что ему не все равно. Менять клуб всегда сложно, но все ребята были добры ко мне. Хочу поблагодарить всех за этот день», – сказал португалец.

    • «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
    • В новой команде футболист будет играть под 23-м номером.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6380

      ivanthebest 34 минуты назад

      Конечно не всё равно, ему из такого ленивого ретарда предстоит человека сделать...

      2
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      Рейтинг: +1322

      Антон bx14e 52 минуты назад

      Еще пожелать Локо немного осталось:
      Чтоб в год по чемпиону мира и европы у нас появлялось.
      Как Крыховяк если выступать они будут,
      То лет через 10 добудем ЛЧ кубок!)

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      Рейтинг: +6380

      ivanthebest > Антон bx14e 31 минуту назад

      Я конечно желаю Вам успеха в ЛЧ, как и всем российским клубам, но хоть ты не неси ахинею про ЛЧ кубок. Есть перед глазами бомжи, которые купив 2-3 приличных игроков (не суперзвёзд) кричали про "Полуфинал ЛЧ, минимум бл..ть!".

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