Мариу: «Семин уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть. Важно, что ему не все равно»

Новичок «Локомотива» Жоау Мариу поделился впечатлениями от первых дней пребывания в московском клубе.

«Было здорово встретиться с одноклубниками и потренироваться. Удивлен, насколько интенсивной получилась тренировка. Я уже знаю большинство игроков, потому что посмотрел два матча. Хорош Баринов, близнецы (братья Миранчуки – примечание «Бомбардира»), Смолов, Эдер – все они помогают мне во время тренировки. Я счастлив, как все складывается.

Много ребят говорят на английском, на каждой тренировке присутствует переводчик, так что язык не станет проблемой. Тренер (Юрий Семин – примечание «Бомбардира») уже спросил, на какой позиции я хотел бы играть, что жду от сезона и что ждать от меня. Важно, что ему не все равно. Менять клуб всегда сложно, но все ребята были добры ко мне. Хочу поблагодарить всех за этот день», – сказал португалец.