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    Семак: «Результаты российских клубов на европейской арене далеки от того, чего всем бы хотелось»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкурентоспособности российских клубов в еврокубках, а также ответил на вопрос о своeм отношении к тому факту, что ему пока не удавалось обыграть «Спартак», будучи у руля петербургской команды.

    «В это трансферное окно в наших командах появилось много классных игроков, это шаг вперeд. Что касается конкурентноспособности чемпионата, то об этом говорить преждевременно. Наши результаты на европейской арене далеки от того, чего всем бы хотелось. Но это сила нашего чемпионата на данный момент. Мы находимся не в первой пятeрке чемпионатов, которые выделяются.

    Что касается борьбы внутри нашего чемпионата, то все матчи интересные, зрителям нравится его смотреть. То, что я ещe ни разу не обыгрывал «Спартак» в качестве тренера «Зенита», не является дополнительным стимулом. Любая серия заканчивается и начинается. Мы должны стараться выиграть в каждой игре», – сказал Семак.

    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.
    • Накануне московская команда завершила еврокубковую кампанию, вылетев из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой».
    • Петербуржцы сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники – «Бенфика», «Лион» и «РБ Лейпциг».

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:52
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1043

      Борат 26 минут назад

      ну так приблизь нас к чему бы нам хотелось)))

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      Рейтинг: +6799

      ufos73 1 час назад

      Качество тренеров в нашем болоте ни чуть не лучше качества судейства. Удивляет что мы так долго на 5 месте сидим...

      0
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      Рейтинг: +17

      david17 > ufos73 1 час назад

      а качество тренеров в детских школах? это же одни алкоголики, чему они могут научить детей? Такая система у нас...

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      Рейтинг: +4737

      Агасфер > ufos73 1 час назад

      А ничего,что после пятого места есть ещё ...16...54...100? По Сеньке шапка,не СССР, чай-вполне достойное место для нынешнего состояния нашего футбола.

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      Рейтинг: +4737

      Агасфер > david17 1 час назад

      Это про систему "Спартака"???

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      Рейтинг: +17

      david17 > Агасфер 49 минут назад

      читай внимательнее, обычные дюсш в маленьких городах, я сам в таком жил и занимался, все бухают, от тренера до судей, про игроков я вообще молчу, понятное дело что в больших городах может чуть лучше дело обстоит, я не беру в расчет топовые академии спартака, краснодара и так далее...

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      Рейтинг: +4737

      Агасфер > david17 43 минуты назад

      Военные- бездельники;
      Полиция-изверги;
      Медики-взяточники;
      Педагоги-бездари;
      Судьи-коррупционеры;
      Строители-криворуко-ногие;
      Чиновники-всё перечисленное разом выше...
      Остаются только талантливые и добросовестные офисные работники.Надёжа и опора страныА то что пьют в стране все,от мала до велика(каждый в свою меру способности),так это не мешает ей существовать 1000 лет.
      "Валяется сапожник,пьяный в дым,жена честит беднягу так и этак,но как уланы под Бородиным стоят подмётки на моих штиблетах" А.Межиров.

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