Семак: «Результаты российских клубов на европейской арене далеки от того, чего всем бы хотелось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конкурентоспособности российских клубов в еврокубках, а также ответил на вопрос о своeм отношении к тому факту, что ему пока не удавалось обыграть «Спартак», будучи у руля петербургской команды.

«В это трансферное окно в наших командах появилось много классных игроков, это шаг вперeд. Что касается конкурентноспособности чемпионата, то об этом говорить преждевременно. Наши результаты на европейской арене далеки от того, чего всем бы хотелось. Но это сила нашего чемпионата на данный момент. Мы находимся не в первой пятeрке чемпионатов, которые выделяются.

Что касается борьбы внутри нашего чемпионата, то все матчи интересные, зрителям нравится его смотреть. То, что я ещe ни разу не обыгрывал «Спартак» в качестве тренера «Зенита», не является дополнительным стимулом. Любая серия заканчивается и начинается. Мы должны стараться выиграть в каждой игре», – сказал Семак.