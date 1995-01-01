У Дриусси появились шансы сыграть со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил участие нападающего Себастьяна Дриусси в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».
– Дриусси сможет сыграть?
– Небольшой шанс есть, сегодня посмотрим. Он будет тренироваться в общей группе.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил участие нападающего Себастьяна Дриусси в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».
– Дриусси сможет сыграть?
– Небольшой шанс есть, сегодня посмотрим. Он будет тренироваться в общей группе.