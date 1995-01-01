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    У Дриусси появились шансы сыграть со «Спартаком»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил участие нападающего Себастьяна Дриусси в матче 8-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Дриусси сможет сыграть?

    – Небольшой шанс есть, сегодня посмотрим. Он будет тренироваться в общей группе.

    • 10 августа Дриусси получил травму бедра в игре с «Динамо» (2:0).
    • Из-за повреждения аргентинец пропустит встречи с «Ахматом» (0:0) и «Уфой» (0:1).
    • Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в воскресенье, 1 сентября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sports.ru

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