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    Медведев – о жеребьевке группового этапа ЛЧ: «Мы знаем, что и слабаки могут преподнести сюрприз»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    «Жаловаться на жеребьевку или восторгаться ей – это то же самое, что жаловаться на климат или говорить, что он лучший в мире. Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Группа очень ровная с четырьмя крепкими командами.

    У нас есть неоплаченные должки. Нужно, чтобы «Бенфика» нам вернула должок за то, что не пустила нас дальше в плей-офф Лиги чемпионов, а «Лейпциг» – за то, что не пропустил в Лиге Европы. С «Лионом» у нас хорошая история. Но это ничего не значит, так как, на мой взгляд, «Лион» – самая сильная команда из трех наших соперников.

    Каждый матч будет очень трудным. Слабаков нет. Хотя мы знаем, что и слабаки могут преподнести сюрприз. Конечно, слабаки в кавычках. Слабаков в Лиге чемпионов нет вообще. Нас ожидает очень интересный сезон», – сказал Медведев.

    «Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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