«Спартак» в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел квалификацию Лиги Европы

Самое обидно (хоть я и болельщик Зенита), что Спартак постоянно с.ука проигрывает не Милану Тотенхему или Роме, а командам, о которых мы узнаем только потому что на них выпадет жребий.
«Спартак» вылетел из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.
Московская команда проиграла оба матча: в гостях – 0:1, дома – 1:2.
Таким образом, «Спартак» в четвертый раз за последние семь сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ.
- Сезон-2011/12: «Спартак» уступил «Легии» (2:3, 2:2).
- Сезон-2013/14 – «Спартак» проиграл «Санкт-Галлену» (2:4, 1:1).
- Сезон-2016/17 – «Спартак» вылетел от АЕКа (0:1, 1:1).