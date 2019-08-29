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    «Спартак» в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел квалификацию Лиги Европы

    «Спартак» вылетел из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.

    Московская команда проиграла оба матча: в гостях – 0:1, дома – 1:2.

    Таким образом, «Спартак» в четвертый раз за последние семь сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ.

    • Сезон-2011/12: «Спартак» уступил «Легии» (2:3, 2:2).
    • Сезон-2013/14 – «Спартак» проиграл «Санкт-Галлену» (2:4, 1:1).
    • Сезон-2016/17 – «Спартак» вылетел от АЕКа (0:1, 1:1).

    Источник: «Бомбардир»

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    29.08.2019 22:32
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    Комментарии100
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 30 августа 2019, 17:07

      Самое обидно (хоть я и болельщик Зенита), что Спартак постоянно с.ука проигрывает не Милану Тотенхему или Роме, а командам, о которых мы узнаем только потому что на них выпадет жребий.

      1
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      Рейтинг: +14466

      playsh 30 августа 2019, 12:36

      Главным тренером Спартака должен быть спартаковец. Исключением смог стать только великий Бесков.

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > playsh 30 августа 2019, 14:54

      Черчесов, Карпин...
      Достаточно???

      Кого ещё?

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh > derrik2000 30 августа 2019, 15:50

      Черчесов так себе тренер,середняк.А Карпин в призёрах много раз был,ниже пятого места не опускался.До сих пор не пойму,зачем его убрали.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 30 августа 2019, 15:58

      Аленичев

      0
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > VVM1964 30 августа 2019, 16:23

      Я так понял, ты продолжил мой список...

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > playsh 30 августа 2019, 16:25

      Карпин не тренер команды, где всегда ставят цели самые высокие. Плохо, что нет сейчас должности "мотиватор команды".
      Нашёл он себя в Ростове? Пусть там и остаётся на радость ростовским болелам.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 30 августа 2019, 16:53

      Ну да )

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      Рейтинг: +3795

      serppion 30 августа 2019, 11:56

      Попробовал вспомнить что-то громкое, славное у Спартака в Европе. А на уме одни позорные вылеты еще в квалификации: Санкт-Галлен, Кошице, Легия, киевляне, АЕК, Тироль, теперь Брага... Да сколько можно?! Свинoта совсем оборзела, под всякого ложится.

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 30 августа 2019, 09:18

      Спартак команда прощелыг. Денежки получают, а играть забывают!

      4
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      Рейтинг: +28706

      silver29 > VVadic 30 августа 2019, 11:10

      Команда прощелыг это сенит, присосались к бюджету, к Спартаку больше подходит понятие непрофессионализм, причем идет он от самодурства владельца и дворовой квалификации пиджака.

      2
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 30 августа 2019, 08:39

      Сказать , что стыдно перед страной за очередной прос.ёр баллов, это ничего не сказать.

      2
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      Рейтинг: +14466

      playsh > АртурZaСМ 30 августа 2019, 12:37

      Истину глаголишь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 30 августа 2019, 08:25

      Ну что спартачи, попили бражки?)))

      3
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      Рейтинг: +1956

      Олег1204 30 августа 2019, 07:56

      Честно, обойдут нас португезы ничего страшного не будет. Чтобы всякие арсеналы и спартаки не выходили в еврокубки

      5
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Олег1204 30 августа 2019, 13:54

      Как было 6 , так и останется 6 . Было 3 + 3 , будет 2 + 4 , так что без " всяких " не обойдешься )))

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > Олег1204 30 августа 2019, 15:14

      Сейчас 2 команды в ЛЧ стабильно, а будет одна. место в первой корзине, а значит и шансы на выход из группы. за ЛЧ больше очей рейтинга дают чем за ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубинище 30 августа 2019, 15:38

      Ты свято веришь , что нам что то светит в ЛЧ ? - Да ты посмотри как люди играют , ЛЧ - это " не наша планета " (((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 30 августа 2019, 07:50

      Если Понсе накануне говорил о матче с Зенитом , а не про игру с Брагой, Спартак и не особо напрягался в ЛЕ.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Sanloko 30 августа 2019, 07:43

      ну и чем ромбодрочеры теперь объяснят свой провал? Никчемная секта, позорящая страну, тьфумлять....

      3
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Sanloko 30 августа 2019, 08:41

      То то я вижу проводницы радуют в Европе аж пястец...

      2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 30 августа 2019, 07:30

      Днище , полнейшее- даже попасть в ЛЕ для Спартака миссия невыполнима. просто космос.. Выходят в евро кубки из-за судей и просирают потом всё, теперь вот и 3 место для страны в ЛЧ. Вся надежда на Зенит теперь, надо Бенфику обыгрывать и в гостях и дома..
      Достало уже это убогоя никчёмная команда, нечего Спартаку в топ 5 делать. Каждый год одно и то же, " теперь нужно сосредоточится на чемпионате" что бы потом снова обосраться и пробить дно.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубинище 30 августа 2019, 13:57

      Я охреневаю - это комментарий от болельщика самого " РУБИНИЩЕ " - про своих напиши , как сидели в жопе , там и останетесь .

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище > VVM1964 30 августа 2019, 15:08

      Я тоже охереваю за то что Спартак опять обобрался, и прое..л 3ю путёвку, место в ПЕРвой группе, пусть Спартак и занимает теперь место которое просрал.
      А Рубин квалификации как само собой разумеется проходил. почти всегда из группы выходили, часто самые последние из росс. клубов вылетали из евро-кубков. вагон очей для топ 6 сделал. Красно белые и рядом не стоят с нами в евро-кубках за последние 10 лет. Мы Барселону на Ноу Камп сделали а Спартак Работничкам сливал.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > Рубинище 30 августа 2019, 16:04

      Мы , мы , выходил , проходил - это все уже история , даже не буду перечислять наши достижения и поверь их побольше будет , вернись в наши дни - где твой Рубин ? Тут уже есть один такой товарищ из Ростова - " да лучше бы мы , да мы всех ... " - в чем проблема боритесь и выходите в этом сезоне , раз в прошедшем кишка оказалась тонка .

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