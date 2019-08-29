«Спартак» в 4-й раз за последние 7 сезонов не прошел квалификацию Лиги Европы

«Спартак» вылетел из Лиги Европы по итогам противостояния с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации.

Московская команда проиграла оба матча: в гостях – 0:1, дома – 1:2.

Таким образом, «Спартак» в четвертый раз за последние семь сезонов не прошел в групповой этап ЛЕ.