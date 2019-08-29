Sky Sport Italia: «Кальяри» включился в борьбу за Джованни Симеоне. Форвардом интересуются «Спартак» и «Динамо»

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне заинтересовал «Кальяри».

Клуб из Сардинии предложил за сына тренера «Атлетико» Диего Симеоне 16 миллионов евро, пишет Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Симеоне в ближайшее время может перейти в «Сампдорию» на правах аренды. Итальянская региональная телекомпания Primocanale сообщала, что «Спартак» заинтересован в 24-летнем нападающем. Также Симеоне вел переговоры с «Динамо».