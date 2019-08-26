Джованни Симеоне близок к переходу в «Сампдорию». Нападающим интересовался «Спартак»

Цорн уже опровергал заинтересованность Спартака.
Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне в ближайшее время может перейти в «Сампдорию» на правах аренды.
В таком случае сын Диего Симеоне заработает более 1,4 миллиона евро за сезон.
«Сампдория» обяжется выкупить контракт игрока за 15 миллионов евро.
Итальянская региональная телекомпания Primocanale сообщала, что «Спартак» заинтересован в 24-летнем нападающем.
- Симеоне забил восемь голов и сделал шесть ассистов в 40 матчах прошлого сезона.
- Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.