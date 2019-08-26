Джованни Симеоне близок к переходу в «Сампдорию». Нападающим интересовался «Спартак»

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне в ближайшее время может перейти в «Сампдорию» на правах аренды.

В таком случае сын Диего Симеоне заработает более 1,4 миллиона евро за сезон.

«Сампдория» обяжется выкупить контракт игрока за 15 миллионов евро.

Итальянская региональная телекомпания Primocanale сообщала, что «Спартак» заинтересован в 24-летнем нападающем.