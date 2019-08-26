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    Джованни Симеоне близок к переходу в «Сампдорию». Нападающим интересовался «Спартак»

    Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне в ближайшее время может перейти в «Сампдорию» на правах аренды.

    В таком случае сын Диего Симеоне заработает более 1,4 миллиона евро за сезон.

    «Сампдория» обяжется выкупить контракт игрока за 15 миллионов евро.

    Итальянская региональная телекомпания Primocanale сообщала, что «Спартак» заинтересован в 24-летнем нападающем.

    • Симеоне забил восемь голов и сделал шесть ассистов в 40 матчах прошлого сезона.
    • Рыночная стоимость футболиста – 20 миллионов евро.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19580

      oyabun 15 минут назад

      Цорн уже опровергал заинтересованность Спартака.

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      Рейтинг: +655

      GSmall 42 минуты назад

      Не вижу смысла из Фиорентины в Сампу.Глупость

      0
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      Рейтинг: +3069

      momwig_ 1 час назад

      Ну, понятно. "Интерес" Спартака - это внутриитальянские игры.

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