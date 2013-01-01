Клопп: «У «Ливерпуля» те же шансы на победу в ЛЧ, что и год назад»

Ну не те же, но шансы неплохие. Чего сейчас вот гаданием заниматься - пусть Ливер сначала до 1/4 дойдёт, вот там уже можно говорить о шансах. В позапрошлом году, Аякс в статусе финалиста ЛЕ вылетел уже в 3-м раунде отбора в ЛЧ)) А как Реал в статусе победителя ЛЧ красиво получил от того же Аякса сразу в 1/8. Рано шапкозакидательством заниматься, рано. Второй раз Ливер в одну реку не войдёт. Хотя даже 3-й, т.к. уже 2 года подряд играли в финале.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожидания от жеребьевки Лиги чемпионов.
«Корзины фантастические. У меня нет малейшего представления, кто фаворит Лиги чемпионов. У «Ливерпуля» те же шансы на победу, что и год назад. Я бы не сказал, что английские клубы сохранят лидерство.
Не видел более сумасшедшую вторую корзину. Все клубы оттуда должны быть в первой. Так же можно сказать и о третьей корзине. В четвертой мы вовсе можем получить в соперники «РБ Лейпциг», – заявил Клопп.
- Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум».
- «Ливерпуль» – в первой корзине.