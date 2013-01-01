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    Клопп: «У «Ливерпуля» те же шансы на победу в ЛЧ, что и год назад»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожидания от жеребьевки Лиги чемпионов.

    «Корзины фантастические. У меня нет малейшего представления, кто фаворит Лиги чемпионов. У «Ливерпуля» те же шансы на победу, что и год назад. Я бы не сказал, что английские клубы сохранят лидерство.

    Не видел более сумасшедшую вторую корзину. Все клубы оттуда должны быть в первой. Так же можно сказать и о третьей корзине. В четвертой мы вовсе можем получить в соперники «РБ Лейпциг», – заявил Клопп.

    • Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоится в четверг, 29 августа, в Монако, во дворце «Гримальди Форум».
    • «Ливерпуль» – в первой корзине.

    Источник: Goal

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8052

      Cules2013 1 час назад

      Ну не те же, но шансы неплохие. Чего сейчас вот гаданием заниматься - пусть Ливер сначала до 1/4 дойдёт, вот там уже можно говорить о шансах. В позапрошлом году, Аякс в статусе финалиста ЛЕ вылетел уже в 3-м раунде отбора в ЛЧ)) А как Реал в статусе победителя ЛЧ красиво получил от того же Аякса сразу в 1/8. Рано шапкозакидательством заниматься, рано. Второй раз Ливер в одну реку не войдёт. Хотя даже 3-й, т.к. уже 2 года подряд играли в финале.

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      Рейтинг: +1275

      Derzkiy1 1 час назад

      Только команда ещё мощнее стала, а с таким тренером можно каждый год все выигрывать ... Боюсь представить если бы атака как в Барсе была , что бы они творили под руководством Клоппа ... Однозначно это лучший тренер уже несколько лет

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      Рейтинг: +8052

      Cules2013 > Derzkiy1 1 час назад

      Про Барсу - не факт. Со звёздными игроками Клопп никогда не работал, там особый подход нужен. С такими как Неймар и Дембеле - подавно.
      Я чаще всего наблюдаю обратное - как человек шикарно отработавший с крепким середняком, просто не может справиться с капризными звёздами, некоторые из которых вообще ждут какого-то особого к ним отношения. Моур вон с Погба не справился. Видимо, что Сульшер тоже.

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