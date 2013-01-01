Клопп: «У «Ливерпуля» те же шансы на победу в ЛЧ, что и год назад»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожидания от жеребьевки Лиги чемпионов.

«Корзины фантастические. У меня нет малейшего представления, кто фаворит Лиги чемпионов. У «Ливерпуля» те же шансы на победу, что и год назад. Я бы не сказал, что английские клубы сохранят лидерство.

Не видел более сумасшедшую вторую корзину. Все клубы оттуда должны быть в первой. Так же можно сказать и о третьей корзине. В четвертой мы вовсе можем получить в соперники «РБ Лейпциг», – заявил Клопп.