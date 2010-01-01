Уткин: «Зениту» нужен один Миранчук – Алексей. Предложены мегаденьги»

Хотят купить и отправить в Сочи по просьбе Ротенберга.
Видеоблогер Василий Уткин поделился своей информацией по поводу возможного трансфера в «Зенит» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. В Санкт-Петербурге заверили, что летом ни один из братьев к ним не перейдет.
«Насколько я знаю, «Зениту» нужен один, а именно Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс/минус (тогда было 30 миллионов евро).
Насколько я знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда», – написал в телеграм-канале бывший телекомментатор.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.