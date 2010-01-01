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    Уткин: «Зениту» нужен один Миранчук – Алексей. Предложены мегаденьги»

    Видеоблогер Василий Уткин поделился своей информацией по поводу возможного трансфера в «Зенит» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. В Санкт-Петербурге заверили, что летом ни один из братьев к ним не перейдет.

    «Насколько я знаю, «Зениту» нужен один, а именно Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс/минус (тогда было 30 миллионов евро).

    Насколько я знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда», – написал в телеграм-канале бывший телекомментатор.

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 21:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +32

      АКМ-74У 3 минуты назад

      Хотят купить и отправить в Сочи по просьбе Ротенберга.

      0
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      Рейтинг: +395

      Сенситив 7 минут назад

      зенит разочарован в аргентинцах, а так же в бразильцах, португальцах и проч, хотят местной свежатинки, заодно и конкурента ослабить, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +846

      Romantic2010 39 минут назад

      Мне бы было стыдно быть болельщиком зенита. Потеряли совесть со своими миллионами. Не знают меры и грани....Захотели Халка захотели у конкурента забрали лучшего игрока...Достойного клуба с такой политикой никогда не получится.

      3
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      Рейтинг: +590

      Ганнибал Лектор > Romantic2010 36 минут назад

      Бавария, Реал Мадрид, ПСЖ...

      0
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      Рейтинг: +1849

      Masteralex > Ганнибал Лектор 23 минуты назад

      и что, интересно смотреть чемпионат Германии или Франции когда по много лет один и тот же чемпион? конечно нет, без интриги, а вот в Испании и Англии интересно, таких клубов несколько

      так что объективно Зенит оборзел скупать всё что захочет на российском рынке, финансовый файрплей должен соблюдаться, они явно столько не зарабатывают на стадионе и на матчах

      3
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      Рейтинг: +3512

      nik55 > Masteralex 3 минуты назад

      пока Мюллер у трубы ничего не изменится

      0
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