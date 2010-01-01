Уткин: «Зениту» нужен один Миранчук – Алексей. Предложены мегаденьги»

Видеоблогер Василий Уткин поделился своей информацией по поводу возможного трансфера в «Зенит» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. В Санкт-Петербурге заверили, что летом ни один из братьев к ним не перейдет.

«Насколько я знаю, «Зениту» нужен один, а именно Алексей, и предложены мегаденьги. На уровне Данни плюс/минус (тогда было 30 миллионов евро).

Насколько я знаю, Миранчук хочет остаться. Уверен, что это правда», – написал в телеграм-канале бывший телекомментатор.