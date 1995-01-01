Медведев: «В это окно тему с Миранчуками «Зенит» закрыл. Это вопрос будущего»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что летом клуб не будет приобретать полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков. О возможных трансферах информировало РБК.

— В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего.

— Почему?

— Не нашли взаимопонимания.

— Здесь вопрос суммы?

— Не только. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены.

— То есть зимой к этим переговорам вы можете вернуться снова?

— Не исключено.