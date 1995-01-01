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    Медведев: «В это окно тему с Миранчуками «Зенит» закрыл. Это вопрос будущего»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что летом клуб не будет приобретать полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков. О возможных трансферах информировало РБК.

    — В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего.

    — Почему?

    — Не нашли взаимопонимания.

    — Здесь вопрос суммы?

    — Не только. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены.

    — То есть зимой к этим переговорам вы можете вернуться снова?

    — Не исключено.

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1373

      Антон bx14e 35 минут назад

      Ху юдущего!
      Патриоты клуба! Какой зенит?
      Ваш удел суторминых за полтинник перекупать!

      0
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      Рейтинг: +3530

      APchelov 55 минут назад

      Да хоть Реал Мадрид целиком купить, картина не изменится. Сытые в России деградируют. И не только в Зените

      0
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      Рейтинг: +4639

      Агасфер 1 час назад

      Словом,один естественный монополист "обломил" другого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      xavo53 1 час назад

      Привет всем. Я вот нашел интересный сайт с прогнозами. Классная информация и самое главное честная статистика. Советую - bet-tennis.com

      0
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      Рейтинг: +862

      Жёлто-синий 1 час назад

      Да после как локо провалиться в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +6781

      ufos73 1 час назад

      Куй вам а не Миранчуков!

      2
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      Рейтинг: +436

      qawzsexdr 1 час назад

      Это всё бред, журналистам не о чем писать вот и подняли тему

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      Рейтинг: +6781

      ufos73 > qawzsexdr 1 час назад

      А вместо Медведева Петросян? ))))

      2
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      Рейтинг: +7255

      parevg 2 часа назад

      Не станет Локо прямого конкурента усиливать в ущерб себе.
      Разве что за очень бешеные деньги..

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      Рейтинг: +958

      Борат 2 часа назад

      Они в Барселону хотят)
      Вместо месси и неймара)))

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      Рейтинг: +622

      shikari__ > Борат 2 часа назад

      ну не хуже нынешнего неймара будут)

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      Рейтинг: +622

      shikari__ 2 часа назад

      ну и хорошо, а в следующее ТО надеюсь, они уже уедут куда хотят.

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