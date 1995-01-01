Медведев: «В это окно тему с Миранчуками «Зенит» закрыл. Это вопрос будущего»

Ху юдущего!
Патриоты клуба! Какой зенит?
Ваш удел суторминых за полтинник перекупать!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заверил, что летом клуб не будет приобретать полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков. О возможных трансферах информировало РБК.
— В это трансферное окно мы тему с Миранчуками закрыли. Теперь это вопрос будущего.
— Почему?
— Не нашли взаимопонимания.
— Здесь вопрос суммы?
— Не только. «Локомотиву» нужны игроки под Лигу чемпионов. Переговоры по Миранчукам были, но сейчас они отложены.
— То есть зимой к этим переговорам вы можете вернуться снова?
— Не исключено.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.