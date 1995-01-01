РБК: Алексей Миранчук – приоритетная цель для «Зенита». За него предложили более 20 миллионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал главной трансферной целью «Зенита», пишет «РБК-Спорт».

Петербургский клуб предлагал за 23-летнего хавбека более 20 миллионов евро. «Локомотив» отказался продавать игрока.

Сам футболист планирует перебраться в один из европейских клубов после сезона в московском клубе.