РБК: Алексей Миранчук – приоритетная цель для «Зенита». За него предложили более 20 миллионов

Ребятам надо вместе держаться. Куда бы их не позвали, переходить надо только в двоем.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал главной трансферной целью «Зенита», пишет «РБК-Спорт».
Петербургский клуб предлагал за 23-летнего хавбека более 20 миллионов евро. «Локомотив» отказался продавать игрока.
Сам футболист планирует перебраться в один из европейских клубов после сезона в московском клубе.
- Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
- Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
- По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.