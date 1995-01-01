Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?

    РБК: Алексей Миранчук – приоритетная цель для «Зенита». За него предложили более 20 миллионов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук стал главной трансферной целью «Зенита», пишет «РБК-Спорт».

    Петербургский клуб предлагал за 23-летнего хавбека более 20 миллионов евро. «Локомотив» отказался продавать игрока.

    Сам футболист планирует перебраться в один из европейских клубов после сезона в московском клубе.

    • Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подтвердил информацию о желании «Зенита» приобрести полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
    • Transfermarkt оценивает Алексея Миранчука в 15 миллионов евро, а Антона – на миллион дороже.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирался предложить за обоих футболистов 30 миллионов евро.

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:51
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2099

      TOMSON 34 минуты назад

      Ребятам надо вместе держаться. Куда бы их не позвали, переходить надо только в двоем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73558

      zigbert 1 час назад

      Для начала Миранчуку надо попробовать себя в Европе. Наверняка предложения оттуда есть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +436

      qawzsexdr 1 час назад

      Это всё бред, журналистам не о чем писать вот и подняли тему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2550

      Рубинище 2 часа назад

      20+ лямов -очень хорошая цена. Только зачем это Миранчуку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +907

      Genz 2 часа назад

      Стратегия зенита- купить лидеров команд соперников, чтобы не смогли обыграть зенит. хитроумный план нефтесоса Миллера, у него очко широкое не только для перекачки нефти ,но и игроков. через анал всё пролезет в зенит

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      ilichkadr > Genz 1 час назад

      Мысли дурошлёпов (купить у конкурента и т.д. и т.п.) и не более того...............

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      ilichkadr 2 часа назад

      Брехня, никто и ничего не предлагал. В Зените эти ребята не нужны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3530

      APchelov 2 часа назад

      На кой ляд ???????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7255

      parevg 2 часа назад

      Не станет Локо прямого конкурента усиливать в ущерб себе.
      Разве что за очень бешеные деньги..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +449

      xrrrx > parevg 2 часа назад

      ну когда-то Спартак помню не хотел продавать Быстрова в Зенит. но потом "позвонили"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      rash1959 > parevg 1 час назад

      Ты двадцатку лямов называешь ущербом? Хотя цена раза в три завышена, но газовые денег не считают. Цель одна - конкурента выбить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Бухбух 3 часа назад

      Если действительно столько предложили, то надо продавать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +279

      gunstilzit > Бухбух 3 часа назад

      Да щас!Пусть едет в Европу!
      Пусть Малком тащит Зенит))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +687

      Джой > gunstilzit 2 часа назад

      Согласен.
      Алексею нужно расти, а в нашем чемпионате рост закончится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1450

      Бухбух > Джой 1 час назад

      В России роста уровня футбола уже нет давно, есть только рост ЗП. В Европу Миранчуки, пока есть лимит, не поедут.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73553
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru