Ибрагимович: «Если я нужен «Манчестер Юнайтед» – вот он я!»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о старте сезона для «Манчестер Юнайтед».

Швед выступал за английский клуб с 2016-го по 2018-й год.

«Я смотрел последний матч (1:2 против «Кристал Пэлас» – прим. «Бомбардира»), им немного не повезло. Если бы они реализовали пенальти, матч получился бы совершенно другим.

Игра в Англии продолжается ровно до финального свистка. Случиться может что угодно, особенно в последние минуты.

Я спокойно могу играть в Премьер-лиге, поэтому если я нужен «Юнайтед» – вот он я! Но у меня контракт с «Гэлакси», так что извините.

На самом деле моя работа в Европе подошла к концу. Я приехал сюда с 33-мя трофеями и надеюсь, что выиграю что-нибудь и здесь.

А позже посмотрим, в каком месте завершится мое путешествие», – цитирует футболиста Goal.