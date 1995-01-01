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    Ибрагимович: «Если я нужен «Манчестер Юнайтед» – вот он я!»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о старте сезона для «Манчестер Юнайтед».

    Швед выступал за английский клуб с 2016-го по 2018-й год.

    «Я смотрел последний матч (1:2 против «Кристал Пэлас» – прим. «Бомбардира»), им немного не повезло. Если бы они реализовали пенальти, матч получился бы совершенно другим.

    Игра в Англии продолжается ровно до финального свистка. Случиться может что угодно, особенно в последние минуты.

    Я спокойно могу играть в Премьер-лиге, поэтому если я нужен «Юнайтед» – вот он я! Но у меня контракт с «Гэлакси», так что извините.

    На самом деле моя работа в Европе подошла к концу. Я приехал сюда с 33-мя трофеями и надеюсь, что выиграю что-нибудь и здесь.

    А позже посмотрим, в каком месте завершится мое путешествие», – цитирует футболиста Goal.

    • В 22-х матчах текущего сезона Ибрагимович забил 22 мяча и отдал три ассиста. В последних трех матчах он оформил по дублю.
    • Гол форварда в ворота «Торонто» вошел в топ-10 номинации на премию Пушкаша. Полный список – здесь.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 17:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +898

      Mirak92 38 минут назад

      Как бы он не был высокомерен.Он крут!)))да да в МЮ ибра в МЮ))

      0
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      Рейтинг: +8042

      Cules2013 1 час назад

      всё никак не уймётся

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Tararambol 3 часа назад

      Ибрагимович: «Если я нужен «ПФК СОЧИ» – вот он я!» «Я смотрел последний матч (3:1 на выезде против «Урала» – прим. «Бомбардира»), им немного не повезло. Если бы Джанаев отбил пенальти, матч получился бы совершенно другим.

      4
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      Рейтинг: +9

      Allex31 3 часа назад

      Ибра крут как всегда!)

      3
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