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    Голы Ибрагимовича и Месси номинированы на премию Пушкаша

    ФИФА опубликовала список 10 номинантов на премию имени Ференца Пушкаша.

    Среди претендентов оказались нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забивший «Бетису», и форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который поразил ворота «Торонто».

    Также в шорт-лист вошли голы форварда «РБ Лейпциг» Матеуса Куньи, полузащитника «Ривер Плейта» Хуана Кинтеро, форварда женской сборной Камеруна Аджары Нчут, нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллы, форварда женской сборной США Эми Родригес, полузащитника женской сборной Северной Ирландии Билли Симпсон, хавбека «Кристал Пэлас» Андроса Таунсенда и форварда «Дебрецена» Даниэля Зсори.

    • Премия имени Ференца Пушкаша была учреждена ФИФА 20 октября 2009 года и вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.
    • В 2018 году награду получил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    Источник: твиттер ФИФА

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5714

      батог 42 минуты назад

      А гол пяткой Ваньки Сергеева из московского торпедо почему не подошел ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7937

      Cules2013 1 час назад

      Наверное, Ибра заслужил победить, хотя гол женщины-футболистки (ФИФА лентяи - даже фамилий не подписали в ролике, типа сам узнай, кто это был) с середины поля очень крутой, можно и ей дать приз.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4372

      GoldPlayFIFARus9 > Cules2013 1 час назад

      Ну вообще - там подписано. Это Билли Симпсон.

      2
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