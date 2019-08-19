Голы Ибрагимовича и Месси номинированы на премию Пушкаша

А гол пяткой Ваньки Сергеева из московского торпедо почему не подошел ???
ФИФА опубликовала список 10 номинантов на премию имени Ференца Пушкаша.
Среди претендентов оказались нападающий «Барселоны» Лионель Месси, забивший «Бетису», и форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который поразил ворота «Торонто».
Также в шорт-лист вошли голы форварда «РБ Лейпциг» Матеуса Куньи, полузащитника «Ривер Плейта» Хуана Кинтеро, форварда женской сборной Камеруна Аджары Нчут, нападающего «Сампдории» Фабио Квальяреллы, форварда женской сборной США Эми Родригес, полузащитника женской сборной Северной Ирландии Билли Симпсон, хавбека «Кристал Пэлас» Андроса Таунсенда и форварда «Дебрецена» Даниэля Зсори.
- Премия имени Ференца Пушкаша была учреждена ФИФА 20 октября 2009 года и вручается футболисту, забившему самый красивый гол года.
- В 2018 году награду получил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
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— FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019