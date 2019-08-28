Селюк – о переходе Гогуа в ЦСКА: «Через день-два будет все ясно»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы защитника «Тамбова» Седрика Гогуа, прокомментировал информацию о возможном переходе ивуарийского футболиста в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что армейцы ведут активные переговоры по трансферу 25-летнего игрока.

«Мы действительно ведем разговоры насчет Гогуа и ЦСКА. Пока никаких договоренностей нет. Сегодня уже 28 августа, думаю, через день-два будет все ясно. Как оценю вероятность трансфера? Скажем так: она есть», – сказал Селюк.

Гогуа перешел в «Тамбов» из «Даугавпилса» летом этого года на правах свободного агента.

В пяти матчах РПЛ он забил два гола.

Контракт Гогуа с «Тамбовом» рассчитан до лета 2020 года. Рыночная стоимость защитника – 200 тысяч евро.

Самый крутой защитник старта РПЛ – из «Тамбова». Выпивал, почти не играл 3 года, а сейчас уже забил 2 гола