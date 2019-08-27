Журналист Педулла: «Сампдория» возобновила переговоры по трансферу Ригони

Хороший футболист. Недооцененный!
До закрытия летнего трансферного окна полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может сменить команду.
По информации журналиста Альфредо Педуллы, «Сампдория» возобновила переговоры по трансферу аргентинского хавбека.
Сейчас клубы обсуждают возможность аренды Ригони с правом последующего выкупа.
В начале августа сообщалось, что «Сампдория» отказалась от аренды 26-летнего футболиста из-за его высокий требований по зарплате.
- Ригони выступает за «Зенит» с 2017 года.
- В составе петербургской команды игрок провел 45 матчей, забил девять голов и сделал восемь ассистов.
- Прошлым летом хавбек сдавался в аренду «Аталанте».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 8 миллионов евро.
Источник: Сайт журналиста Альфредо Педуллы
Альфредо Педулла - журналист Sportitalia, который имеет собственный сайт. В твиттере на него подписаны почти 200 тысяч человек.