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    Мариу: «Я в восторге, что буду жить и играть в Москве. Готов выйти на поле уже в субботу»

    Новичок «Локомотива» Жоау Мариу в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход.

    «Очень рад перейти в «Локомотив». Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звездных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что «Локомотив» – хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов – тоже немаловажный фактор.

    С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против «Локомотива» за «Спортинг», а также во время чемпионата мира. Москва – замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь. Уверен, что мы добьемся результата. Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу», – сказал португалец.

    • «Локомотив» арендовал Мариу у «Интера» на один год с правом последующего выкупа.
    • В новой команде футболист будет играть под 23-м номером.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    27.08.2019 21:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7242

      parevg 2 часа назад

      Когда и сколько играть шПалыч решит, в Локо, после ухода смородины, состав определяет тренер.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1129

      Фан666 4 часа назад

      Чувак правильно сказал: приехал ЖИТЬ! Да ещё и за 3.5 ляма. Пару лет толком нигде не играл, за Интер сыграл наверное несколько матчей в основе, больше числится там, как Аршавин в своё время в Арсенале.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5011

      Антибиотик 4 часа назад

      Это как раз Палычу решать насчет следующей игры.

      0
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      Рейтинг: +505

      Юрэс 4 часа назад

      Да за КАЛЫМУ тебе играть надо!!
      Ваще А.....еешш!!!!!

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