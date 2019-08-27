Мариу: «Я в восторге, что буду жить и играть в Москве. Готов выйти на поле уже в субботу»

Новичок «Локомотива» Жоау Мариу в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свой переход.

«Очень рад перейти в «Локомотив». Знаю, что это большой клуб. В команде собрано много звездных и опытных футболистов. Я расспрашивал о «Локомотиве» у Фернандеша и Эдера, когда мы играли за сборную Португалии. С Эдером советовался и до перехода. Он сказал, что «Локомотив» – хорошая команда с замечательной атмосферой. Участие в Лиге чемпионов – тоже немаловажный фактор.

С Москвой и Россией успел познакомиться, когда играл против «Локомотива» за «Спортинг», а также во время чемпионата мира. Москва – замечательный город, я в восторге, что буду жить и играть здесь. Уверен, что мы добьемся результата. Я с воодушевлением смотрю вперед и готов выйти на поле уже в субботу», – сказал португалец.