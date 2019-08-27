Семин: «Цель «Локомотива» в Лиге чемпионов – выступить лучше, чем в прошлом году»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о задачах своей команды в групповом этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

– «Локомотиву» еще нужно усиливаться, чтобы выполнить задачу в Лиге чемпионов?

– А какую задачу?

– Выйти из группы, насколько я понимаю.

– Цель – выступить достойно, лучше, чем в прошлом году. Выйти из группы... Кто у нас последний проходил в плей-офф?

– «Зенит» в сезоне-2015/16.

– «Локомотив» тоже как-то один раз такое сделал. Ведь это очень сложно. Чтобы об этом говорить, нужно знать итоги жеребьевки, имена соперников. Вот тогда и вернемся к этому вопросу.