Семин: «Цель «Локомотива» в Лиге чемпионов – выступить лучше, чем в прошлом году»

Пару голов хоть забейте позорище
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о задачах своей команды в групповом этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
– «Локомотиву» еще нужно усиливаться, чтобы выполнить задачу в Лиге чемпионов?
– А какую задачу?
– Выйти из группы, насколько я понимаю.
– Цель – выступить достойно, лучше, чем в прошлом году. Выйти из группы... Кто у нас последний проходил в плей-офф?
– «Зенит» в сезоне-2015/16.
– «Локомотив» тоже как-то один раз такое сделал. Ведь это очень сложно. Чтобы об этом говорить, нужно знать итоги жеребьевки, имена соперников. Вот тогда и вернемся к этому вопросу.
- В сезоне-2018/19 «Локомотив» занял последнее место в своей группе ЛЧ.
- В квартете с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту» команда набрала три очка (победа над турками и пять поражений).