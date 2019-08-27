Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Семин: «Цель «Локомотива» в Лиге чемпионов – выступить лучше, чем в прошлом году»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин порассуждал о задачах своей команды в групповом этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    – «Локомотиву» еще нужно усиливаться, чтобы выполнить задачу в Лиге чемпионов?

    – А какую задачу?

    – Выйти из группы, насколько я понимаю.

    – Цель – выступить достойно, лучше, чем в прошлом году. Выйти из группы... Кто у нас последний проходил в плей-офф?

    – «Зенит» в сезоне-2015/16.

    – «Локомотив» тоже как-то один раз такое сделал. Ведь это очень сложно. Чтобы об этом говорить, нужно знать итоги жеребьевки, имена соперников. Вот тогда и вернемся к этому вопросу.

    • В сезоне-2018/19 «Локомотив» занял последнее место в своей группе ЛЧ.
    • В квартете с «Шальке», «Галатасараем» и «Порту» команда набрала три очка (победа над турками и пять поражений).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.08.2019 19:34
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1440

      Axe111 25 минут назад

      Пару голов хоть забейте позорище

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +505

      Юрэс 4 часа назад

      И ВСЁЁЁ???!?!?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2704

      paracetamol 6 часов назад

      Лучше некуда...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      AtticusFinch 6 часов назад

      В том году разница мячей 4-12 была , в этом задача хотя бы 4-11 !?на один меньше пропустить?учитывая усиления в лице Джоржевича и Мурило , а также полную импотенцию на трансферном рынке и уход Марио Фернандеша - вряд ли даже это получится!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1129

      Фан666 6 часов назад

      Ну хуже то будет просто стыдом и позором, но это вполне вероятно, не факт что условный марибор смогут обыграть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +453

      johnny983 6 часов назад

      Вангую: то же четвертое место, но при более уверенной игре и более упорной борьбе))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7242

      parevg 7 часов назад

      С Мурило в составе, я в Локо совсем не верю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1373

      Фанат Рубина 7 часов назад

      интересно если наберут на 1 очко больше чем в прошлом, семин признает выступление лучше в этом году чем в прошлом))))))?? ))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      ААМ 7 часов назад

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      SlKruglov90. 7 часов назад

      Лучше вряд ли получится соперники будут мощнее так что в его словах логика есть надежда точнее

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru