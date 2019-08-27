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    Шомуродов, Филипп, Фернандес, Еременко – в сборной 7-го тура РПЛ по версии InStat

    Российская Премьер-лига объявила сборную 7-го тура по версии аналитического агентства InStat.

    В команду недели вошли пять игроков «Ростова», три игрока ЦСКА, два футболиста «Динамо» и один представитель «Уфы».

    Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).

    Защитники: Алексей Козлов («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Хердур Магнуссон, Никита Чернов (оба — ЦСКА).

    Полузащитники: Александр Саплинов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Еременко («Ростов»).

    Нападающие: Максимилиан Филипп («Динамо»), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

    InStat – компания спортивной аналитики, которая занимается профессиональной статистикой, съемкой матчей, цифровым скаутингом и трансляциями. Основана в Москве в 2007 году.

    Источник: твиттер РПЛ

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    Сегодня, 14:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +103

      Piter SpaM 1 час назад

      Чуваки забившие с диким рикошетом и из офсайда в сборной тура, норм)

      0
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      Рейтинг: +67

      Гладиатор++++=== 2 часа назад

      Это кто? Х....и в кожанном пальто.
      Это что за бред такой.Я с них в ступоре В натуре братва.

      0
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      Рейтинг: +91

      Hansson 2 часа назад

      Никита Чернов в Крыльях как бы и на фотке другой Чернов, Евгений

      0
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      Рейтинг: +19559

      oyabun 2 часа назад

      Странно - ни Максименко, ни Тиля..

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      Рейтинг: +796

      justozavr > oyabun 2 часа назад

      крылья много раз попали в створ?

      0
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      Рейтинг: +19559

      oyabun > justozavr 17 секунд назад

      Матч то смотрел?

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      Рейтинг: +2849

      Yurok161 3 часа назад

      Магнуссон, Никита Чернов (оба — ЦСКА)...

      Никита Чернов почему-то похож на Евгения)))

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