Шомуродов, Филипп, Фернандес, Еременко – в сборной 7-го тура РПЛ по версии InStat

Российская Премьер-лига объявила сборную 7-го тура по версии аналитического агентства InStat.

В команду недели вошли пять игроков «Ростова», три игрока ЦСКА, два футболиста «Динамо» и один представитель «Уфы».

Вратарь: Игорь Лещук («Динамо»).

Защитники: Алексей Козлов («Ростов»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Хердур Магнуссон, Никита Чернов (оба — ЦСКА).

Полузащитники: Александр Саплинов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Марио Фернандес (ЦСКА), Роман Еременко («Ростов»).

Нападающие: Максимилиан Филипп («Динамо»), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

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