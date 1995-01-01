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    Крыховяк: «Денисов даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Вы говорите это поляку, а он русский!»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк раскрыл детали ухода хавбека Игоря Денисова из команды.

    «Уход Денисова случился довольно быстро, но причин я не знаю. Он даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский!
    На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне мог еще поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение», – сказал Крыховяк.

    Поляк также рассказал о своем отношении к России.

    • В мае «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду.
    • Спустя несколько дней Денисов завершил карьеру игрока.
    • Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:14
    Комментарии6
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      Рейтинг: +737

      AHTUNGBOL 10 минут назад

      Если не переходить на личностные качества, а оценивать Денисова как футболиста, то жаль, что он закончил...

      0
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      Рейтинг: +2819

      САДЫЧОК 2 часа назад

      причина одна ДОПИНГ !

      0
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      Рейтинг: +9371

      vladimir-7 3 часа назад

      И.Денисов отличный игрок, очень жалко, что он ушел из футбола.

      0
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      Рейтинг: +974

      Борат 4 часа назад

      не думаю, что мы услышим ещё какие-то новости про гарика.
      рыбачит себе где-нибудь, да с семьёй отвисает.

      1
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      Рейтинг: +438

      moskowcity-petrv 4 часа назад

      Бедняга денисов,все его обижают.то зарплата меньше,то на лавку посадят

      1
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      Рейтинг: +6476

      silver29 4 часа назад

      Именно здоровые и крепкие могут выдерживать длительные запои.

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