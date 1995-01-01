Крыховяк: «Денисов даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Вы говорите это поляку, а он русский!»

Если не переходить на личностные качества, а оценивать Денисова как футболиста, то жаль, что он закончил...
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк раскрыл детали ухода хавбека Игоря Денисова из команды.
«Уход Денисова случился довольно быстро, но причин я не знаю. Он даже не попрощался с командой. Слухи про уход Игоря в запой? Ха, вы говорите это поляку, а он русский!
На тренировках он выглядел здоровым и крепким – так что вполне мог еще поиграть. Не знаю, что повлияло на его решение», – сказал Крыховяк.
Поляк также рассказал о своем отношении к России.
- В мае «Локомотив» объявил, что Денисов покидает команду.
- Спустя несколько дней Денисов завершил карьеру игрока.
- Хавбек провел на клубном уровне 507 официальных матчей, забил 32 гола и сделал 36 результативных передач.