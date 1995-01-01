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    Крыховяк – о бороде: «Вот что делает с людьми год в России»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем отношении к России.

    «Русский язык продолжаю учить. Занимаюсь раз в неделю по два часа – мне этого достаточно, потому что я каждый день разговариваю: с игроками, где-то в городе. Всегда стараюсь использовать свои знания. Русский очень похож на польский, что значительно облегчает жизнь.

    Джорджевич сказал, что я стал выглядеть иначе? Ну да, появилась борода. Вот что делает с людьми год в России.

    Кажется, уже месяца через три-четыре после подписания контракта я понял, что хочу остаться в России. Начало сезона выдалось непростым. Очень важно, что этот сезон мы начали намного лучше», – сказал Крыховяк.

    • Российский клуб летом выкупил футболиста у «ПСЖ». Прошлый сезон игрок провел в «Локомотиве» в аренде.
    • В текущем сезоне Крыховяк провел в РПЛ семь матчей и забил три гола.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +490

      Санёк 17 5 часов назад

      Станок для бритья вроде свободно продается

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +974

      Борат 5 часов назад

      водочку-то попиваешь?
      ну и надо бы балалайку осваивать))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1028

      lek! 5 часов назад

      Вот кто приехал не отбывать номер , а пашет в каждом матче.

      8
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