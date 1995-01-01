Крыховяк – о бороде: «Вот что делает с людьми год в России»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о своем отношении к России.

«Русский язык продолжаю учить. Занимаюсь раз в неделю по два часа – мне этого достаточно, потому что я каждый день разговариваю: с игроками, где-то в городе. Всегда стараюсь использовать свои знания. Русский очень похож на польский, что значительно облегчает жизнь.

Джорджевич сказал, что я стал выглядеть иначе? Ну да, появилась борода. Вот что делает с людьми год в России.

Кажется, уже месяца через три-четыре после подписания контракта я понял, что хочу остаться в России. Начало сезона выдалось непростым. Очень важно, что этот сезон мы начали намного лучше», – сказал Крыховяк.