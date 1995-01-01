Семин: «Миранчук в «Барселоне»? Пускай сначала с «Ростовом» играет на высоком уровне»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к Алексею и Антону Миранчукам.

— Оба брата вообще блестяще проводят начало сезона. Такими темпами зимой будет очень сложно их удержать — тем более, и руководство клуба не скрывает, что готово продать Миранчуков в случае появления хорошего предложения.

— Никакой сложности в этом не вижу. Реальность сама все решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах. Мы видели много отъездов российских игроков в Европу, я не буду называть фамилии. Что, трансфер в средний европейский клуб повысил их значимость?

— Многие с вами не согласятся...

— Но вы же мне звоните, мое мнение спрашиваете. Эти ребята что-то выиграли в Европе? Выросли как футболисты для сборной? Нет, не выиграли и не выросли. Так что на мой взгляд, и с учетом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в «Локомотиве», и радовать наших болельщиков. Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нем напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Звезды должны радовать нас здесь.

— На днях появилась информация, что за Алексеем следит «Барселона». Как Миранчук мог бы смотреться рядом с Месси?

— За братьями все следят – и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с «Ростовом» играет на высоком уровне, – сказал Семин.