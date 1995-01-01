Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    2 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Семин: «Миранчук в «Барселоне»? Пускай сначала с «Ростовом» играет на высоком уровне»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к Алексею и Антону Миранчукам.

    — Оба брата вообще блестяще проводят начало сезона. Такими темпами зимой будет очень сложно их удержать — тем более, и руководство клуба не скрывает, что готово продать Миранчуков в случае появления хорошего предложения.

    — Никакой сложности в этом не вижу. Реальность сама все решит: станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах. Мы видели много отъездов российских игроков в Европу, я не буду называть фамилии. Что, трансфер в средний европейский клуб повысил их значимость?

    — Многие с вами не согласятся...

    — Но вы же мне звоните, мое мнение спрашиваете. Эти ребята что-то выиграли в Европе? Выросли как футболисты для сборной? Нет, не выиграли и не выросли. Так что на мой взгляд, и с учетом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в «Локомотиве», и радовать наших болельщиков. Вы же видите, какой прекрасный чемпионат у нас стал, какое в нем напряжение. Российская премьер-лига развивается, футбол становится лучше, заполняются новые стадионы, построенные к чемпионату мира. Звезды должны радовать нас здесь.

    — На днях появилась информация, что за Алексеем следит «Барселона». Как Миранчук мог бы смотреться рядом с Месси?

    — За братьями все следят – и это просто замечательно. Но о нереальных вещах я бы не хотел говорить, сейчас у нас есть своя реальность. Пусть Миранчук сначала с «Ростовом» играет на высоком уровне, – сказал Семин.

    • Ранее Семин отметил, что клуб должен приложить максимум усилий для сохранения в команде братьев Алексея и Антона Миранчуков.
    • Кикнадзе заявлял, что у клуба нет задачи сохранить братьев Миранчуков.
    • По информации «Невских новостей», «Зенит» собирается предложить за Миранчуков 30 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1437

      Axe111 5 часов назад

      Да кому они всрались в Европе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +839

      Romantic2010 > Axe111 4 часа назад

      Да, интересно,а сколько предложений у ген директора Локо на столе по Миранчукам...от зенита , наверное несколько минимум улучшенных. С Европы на 101 процент есть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1194

      klim2m 5 часов назад

      Шпалыч прав ))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +860

      Жёлто-синий 5 часов назад

      Предложит зенит им зарплату 5 миллионов каждому и уйдут

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73545
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru