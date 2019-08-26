Серия А. «Интер» разгромил «Лечче», Лукаку забил дебютный гол

В матче 1-го тура Серии А «Интер» одержал разгромную победу над «Лечче» со счетом 4:0.

В составе миланской команды отличились Марсело Брозович, Стефано Сенси, Ромелу Лукаку и Антонио Кандрева.

Для бельгийского форварда этот гол стал дебютным в официальных играх за «Интер». Клуб купил его у «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро, еще 12 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

Италия. Серия А. 1-й тур

Интер – Лечче – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Брозович, 21; 2:0 – Сенси, 24; 3:0 – Лукаку, 60; 4:0 – Кандрева, 84.

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