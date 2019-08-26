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    Серия А. «Интер» разгромил «Лечче», Лукаку забил дебютный гол

    В матче 1-го тура Серии А «Интер» одержал разгромную победу над «Лечче» со счетом 4:0.

    В составе миланской команды отличились Марсело Брозович, Стефано Сенси, Ромелу Лукаку и Антонио Кандрева.

    Для бельгийского форварда этот гол стал дебютным в официальных играх за «Интер». Клуб купил его у «Манчестер Юнайтед» за 65 миллионов евро, еще 12 миллионов включены в сделку в виде бонусов.

    Италия. Серия А. 1-й тур

    Интер – Лечче – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Брозович, 21; 2:0 – Сенси, 24; 3:0 – Лукаку, 60; 4:0 – Кандрева, 84.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    26.08.2019 23:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1986

      InterMilLano1908 7 часов назад

      Лукаку пока не блещет,но игра Интера уже радует,Сенси будущий Пирло...Наконец то мы вернулись в гранды!!!

      1
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      Рейтинг: +3219

      dinar7777dinar > InterMilLano1908 7 часов назад

      Ну макаку первый матч лан хоть забил)) Сенси мощь . Лаутаро мартинес норм . Асамоа и брозович трудяги . Кандрева голласо- лысый его не выпускал часто . Вообщем очень интересен Интер . Ждём выездной игры , посмотрим кто достанется в лч . Не простая будет игра с удинезе . Если не будет потерь в составе в миланском дерьби милан хана ну и 6 октября экзамен против кабинетуса .

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      Рейтинг: +3219

      dinar7777dinar 7 часов назад

      Шикарный матч . Макаку конечно косячил жиробас .

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