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    «Челси» намерен удвоить зарплату Абрахама. Он забил 2 гола в 3 матчах АПЛ

    «Челси» планирует предложить новый контракт нападающему Тэмми Абрахаму, сообщает The Telegraph.

    По информации источника, лондонский клуб готов в два раза увеличить зарплату 21-летнего футболиста.

    Сейчас английский форвард зарабатывает 50 тысяч фунтов в неделю, а после заключения соглашения будет получать 100 тысяч еженедельно плюс бонусы.

    • Абрахам – воспитанник «Челси».
    • Игрок дебютировал за основную команду в мае 2016 года.
    • Сдавался в аренду «Бристоль Сити», «Суонси» и «Астон Вилле».
    • Этим летом Абрахам вернулся в «Челси» и уже забил два гола в трех матчах АПЛ.

    Источник: The Telegraph

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    26.08.2019 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3647

      ivan-football-fan 8 часов назад

      парень очень крут правильно спешат!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +474

      УхоГорлоНос 9 часов назад

      Что то рановато. Подождали хотя бы пол сезона

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