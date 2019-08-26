«Челси» намерен удвоить зарплату Абрахама. Он забил 2 гола в 3 матчах АПЛ

«Челси» планирует предложить новый контракт нападающему Тэмми Абрахаму, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб готов в два раза увеличить зарплату 21-летнего футболиста.

Сейчас английский форвард зарабатывает 50 тысяч фунтов в неделю, а после заключения соглашения будет получать 100 тысяч еженедельно плюс бонусы.