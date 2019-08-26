Семин – об интересе «Локомотива» к Жоау Мариу: «Хорошему игроку всегда место найдется»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слухи, согласно которым клуб может подписать полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

– Трансфер Жоау Мариу с вами согласовывали? Это игрок в опорную зону?

– Его нет еще, когда появится – я выскажусь. Разве этот игрок у нас в команде? Здесь даже не о чем говорить. Если я буду комментировать каждую писанину, то мы здесь никогда не разберемся. Хорошему игроку, который придет в «Локомотив», всегда место найдется. Только если это качественный, хороший игрок.