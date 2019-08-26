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    Семин – об интересе «Локомотива» к Жоау Мариу: «Хорошему игроку всегда место найдется»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слухи, согласно которым клуб может подписать полузащитника «Интера» Жоау Мариу.

    – Трансфер Жоау Мариу с вами согласовывали? Это игрок в опорную зону?

    – Его нет еще, когда появится – я выскажусь. Разве этот игрок у нас в команде? Здесь даже не о чем говорить. Если я буду комментировать каждую писанину, то мы здесь никогда не разберемся. Хорошему игроку, который придет в «Локомотив», всегда место найдется. Только если это качественный, хороший игрок.

    • По информации журналиста Фабрицио Романо, «Локомотив» арендует Мариу с правом последующего выкупа.
    • Журналист Николо Скира, в свою очередь, утверждает, что зарплата португальца в московском клубе составит 3 миллиона евро в год после уплаты налогов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2019 19:17
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