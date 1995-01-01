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    Журналист Романо: «Локомотив» возьмет Жоау Мариу в аренду с правом выкупа

    Полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время должен стать футболистом «Локомотива», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

    Московский клуб возьмет 26-летнего Мариу в аренду с последующим правом выкупа, утверждает Романо.

    • Betting Insider писал, что переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив».
    • Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что российским клубам «стали активно предлагать Жоау Мариу».
    • Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2138

      JTherry 43 минуты назад

      а будут у Локо деньги для последующего выкупа (18 млн.?), да FP никто не отменял...

      0
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      Рейтинг: +769

      Loko_Roma 57 минут назад

      Если футболиста предлагают АГЕНТЫ, да и еще за такую цену, видимо кот в мешке, либо просто кот.

      0
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      Рейтинг: +1270

      Derzkiy1 1 час назад

      В этом сезоне большие приобретения делают наши клубы , очень радует ) Зенит,Спартак,Локо,Динамо ...

      0
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      Рейтинг: +601

      shikari__ 2 часа назад

      зачем и вместо кого на поле играть будет? хорошая полузащита у Локомотива сейчас: Миранчуки, Крыховяк, Баринов.

      1
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      Рейтинг: +92

      Rustam aka OkS > shikari__ 1 час назад

      А то что на лигу чемпионов нужна еще и скамейка,не подумал?

      0
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      Рейтинг: +601

      shikari__ > Rustam aka OkS 1 час назад

      подумал, а ты? на скамейку брать игрока за 18 млн.? значит, придется кого то посадить из играющих сейчас

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      Рейтинг: -1

      паха1991 > shikari__ 1 час назад

      он не опорник а апз.но может сыграть и в опорке.а на скамью сядет скорее всего Жемалетдинов.и то не факт что португалец будет лучше.это скорее для глубины состава и подстраховки некоторых позиций)

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      Рейтинг: +601

      shikari__ > паха1991 1 час назад

      вполне возможно, с Миранчуками по краям. я о том что для глубины и подстраховки он слишком дорогой при выкупе, да и зарплата не маленькая

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      Рейтинг: +32224

      portero 2 часа назад

      На Кобаре похож

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