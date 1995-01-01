Журналист Романо: «Локомотив» возьмет Жоау Мариу в аренду с правом выкупа

а будут у Локо деньги для последующего выкупа (18 млн.?), да FP никто не отменял...
Полузащитник «Интера» Жоау Мариу в ближайшее время должен стать футболистом «Локомотива», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
Московский клуб возьмет 26-летнего Мариу в аренду с последующим правом выкупа, утверждает Романо.
- Betting Insider писал, что переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив».
- Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что российским клубам «стали активно предлагать Жоау Мариу».
- Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.
Фабрицио Романо – журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи человек.