Арустамян: «Российским клубам стали активно предлагать Жоау Мариу»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 26-летний полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в РПЛ.

«В последние дни российским клубам стали активно предлагать Жоау Мариу из «Интера». Португалец давно мучается в Италии, и Беппе Маротта предпринимает очередную попытку хотя бы в аренду устроить игрока на грядущий сезон. Не удивлюсь, если кто-то из московских клубов, которому нужен центральный хавбек (а такие почти все) всерьез заинтересуется этим вариантом», – написал Арустамян в своем телеграме.