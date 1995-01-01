Арустамян: «Российским клубам стали активно предлагать Жоау Мариу»

Ну он же арустамян, и ещё именуется инсайдер ом..)) Ему положено все знать
Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 26-летний полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в РПЛ.
«В последние дни российским клубам стали активно предлагать Жоау Мариу из «Интера». Португалец давно мучается в Италии, и Беппе Маротта предпринимает очередную попытку хотя бы в аренду устроить игрока на грядущий сезон. Не удивлюсь, если кто-то из московских клубов, которому нужен центральный хавбек (а такие почти все) всерьез заинтересуется этим вариантом», – написал Арустамян в своем телеграме.
- Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.
- Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Мариу и еще трех игроков ради покупки хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.
- В 2018 году СМИ писали, что Мариу может продолжить карьеру в «Рубине».