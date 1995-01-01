Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Арустамян: «Российским клубам стали активно предлагать Жоау Мариу»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что 26-летний полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в РПЛ.

    «В последние дни российским клубам стали активно предлагать Жоау Мариу из «Интера». Португалец давно мучается в Италии, и Беппе Маротта предпринимает очередную попытку хотя бы в аренду устроить игрока на грядущий сезон. Не удивлюсь, если кто-то из московских клубов, которому нужен центральный хавбек (а такие почти все) всерьез заинтересуется этим вариантом», – написал Арустамян в своем телеграме.

    • Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Мариу и еще трех игроков ради покупки хавбека «Барселоны» Артуро Видаля.
    • В 2018 году СМИ писали, что Мариу может продолжить карьеру в «Рубине».

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:19
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5682

      mihail200606 1 час назад

      Ну он же арустамян, и ещё именуется инсайдер ом..)) Ему положено все знать

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7697

      KLIM777 > mihail200606 47 минут назад

      инсайдер, после того какво многих сми эта инфа прошла)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      arok 3 часа назад

      Этот Нобель Арустамян прямо какая-то Википедия. Игроки и клубы ещё не в курсе а Нобель уже всё знает.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73518
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru