Журналист Скира: Жоау Мариу будет получать в «Локомотиве» 3 миллиона в год

жаль конечно что не икарди )) а вообще нап нужен
Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что хавбек «Интера» Жоау Мариу переходит в «Локомотив».
26-летний португалец будет зарабатывать в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов. Москвичи арендуют Мариу с опцией выкупа за 15 миллионов евро.
- Betting Insider писал, что переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив».
- Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что российским клубам «стали активно предлагать Жоау Мариу».
- Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах.