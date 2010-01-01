Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    2 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Журналист Скира: Жоау Мариу будет получать в «Локомотиве» 3 миллиона в год

    Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что хавбек «Интера» Жоау Мариу переходит в «Локомотив».

    26-летний португалец будет зарабатывать в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов. Москвичи арендуют Мариу с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

    • Betting Insider писал, что переговоры с Жоау Мариу ведут «Динамо» и «Локомотив».
    • Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что российским клубам «стали активно предлагать Жоау Мариу».
    • Рыночная стоимость португальца – 18 миллионов евро.

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (более 45 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:06
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1475

      anri1703 22 минуты назад

      жаль конечно что не икарди )) а вообще нап нужен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7236

      parevg > anri1703 3 минуты назад

      Сначала надо от Эдера избавиться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      Romantic2010 1 час назад

      Только я не понимаю смысл покупки, если у Локо весь центр хорошо укомплектован..Баринов,Крыховяк, Миранчуки...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19540

      oyabun > Romantic2010 28 минут назад

      Подстраховываются на случай ухода Миранчуков.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1983

      InterMilLano1908 1 час назад

      Слава богу сплавили...может в локо заиграет,но в интере да и в Англии играл просто отвратительно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      TaPaHTuHo > InterMilLano1908 1 час назад

      если тут не заиграет то он конченый

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73518
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru