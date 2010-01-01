Журналист Скира: Жоау Мариу будет получать в «Локомотиве» 3 миллиона в год

Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что хавбек «Интера» Жоау Мариу переходит в «Локомотив».

26-летний португалец будет зарабатывать в «Локомотиве» 3 миллиона евро в год после уплаты налогов. Москвичи арендуют Мариу с опцией выкупа за 15 миллионов евро.