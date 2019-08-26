Геркус: «Я вел переговоры с Бердыевым. Знал, чего он хочет и на что рассчитывает. Решил назначить Семина»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему в 2016 году главным тренером команды стал Юрий Семин, а не Курбан Бердыев.

«Первая причина: Семин был свободен и хотел работать. Вторая: команда нуждалась в тренере. Третья: его опыт, отношение к «Локомотиву». Тут он вчистую выигрывал конкуренцию у любого другого кандидата. В той ситуации выбора особо и не было. Другие варианты несли заведомо больший риск.

Бердыев также фигурировал, я проводил с ним переговоры. Я выслушал его условия, но нашего согласия на это дано не было. Знал, чего хочет Бердыев, на что он рассчитывает, как он видит развитие клуба. Я дал этому всему оценку и решил назначить Семина», – сказал Геркус.