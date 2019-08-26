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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Геркус: «Я вел переговоры с Бердыевым. Знал, чего он хочет и на что рассчитывает. Решил назначить Семина»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему в 2016 году главным тренером команды стал Юрий Семин, а не Курбан Бердыев.

    «Первая причина: Семин был свободен и хотел работать. Вторая: команда нуждалась в тренере. Третья: его опыт, отношение к «Локомотиву». Тут он вчистую выигрывал конкуренцию у любого другого кандидата. В той ситуации выбора особо и не было. Другие варианты несли заведомо больший риск.

    Бердыев также фигурировал, я проводил с ним переговоры. Я выслушал его условия, но нашего согласия на это дано не было. Знал, чего хочет Бердыев, на что он рассчитывает, как он видит развитие клуба. Я дал этому всему оценку и решил назначить Семина», – сказал Геркус.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.08.2019 18:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +164

      regbiN 7 часов назад

      Бекиич любую команду в России поднимет , только платить дорого надо

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      Рейтинг: +2675

      paracetamol 10 часов назад

      Кто герой нашего времени? Разумеется Геркус, потому что назначил Семина.

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      Рейтинг: +769

      Loko_Roma 10 часов назад

      Бакиичу слишком дорого стоила та эпоха Рубина, без сомнения для Казани и России в целом это был, успех, но какая цена? Хотя лучше такая, чем вкладывать ежегодно десятилетиями и на выходе иметь 0.

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      Рейтинг: +1483

      anri1703 11 часов назад

      в тот момент это было единственно верным решение тк Палыч свой в локо а после тети Оли еще и болельщики перестали ходить надо было привлекать их обратно

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