Семак – о матчах с «Ахматом» и «Уфой»: «Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит спада в игре команды после двух матчей подряд без побед и забитых мячей.

«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой мы не победили. Что касается конкретного вопроса о спаде, то я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата», – сказал Семак.