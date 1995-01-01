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    Семак – о матчах с «Ахматом» и «Уфой»: «Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит спада в игре команды после двух матчей подряд без побед и забитых мячей.

    «Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой мы не победили. Что касается конкретного вопроса о спаде, то я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата», – сказал Семак.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7697

      KLIM777 6 минут назад

      задумываться надо сильнее в плане игры, Сережа, ведь по сути ее нет.

      0
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      Рейтинг: +2674

      paracetamol 22 минуты назад

      Забивать надо и судей на мыло!

      0
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