Семак – о матчах с «Ахматом» и «Уфой»: «Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами»

задумываться надо сильнее в плане игры, Сережа, ведь по сути ее нет.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не видит спада в игре команды после двух матчей подряд без побед и забитых мячей.
«Это не спад, а сигнал для того, чтобы подумать над определенными вещами, потому что игра с «Уфой» действительно стала не первой, в которой мы не победили. Что касается конкретного вопроса о спаде, то я все рассматриваю сквозь призму игры, а не результата», – сказал Семак.
- В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграли вничью с «Ахматом» (0:0), в 7-м туре проиграли «Уфе» (0:1).
- В таблице чемпионата «Зенит» занимает пятое место с 14 очками. У «Ростова», «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» также 14 очков в активе.