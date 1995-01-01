Самедов: «Вряд ли я буду тренером»

В арбузный бизнес подавайся. Тебя ждут свои.
Бывший игрок сборной России Александр Самедов пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.
«Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься – наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером.
Что касается слухов о генеральном директоре, то в «Олимпе» просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того», – сказал 35-летний спортсмен.
- В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
- Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
- Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».