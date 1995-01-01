Самедов: «Вряд ли я буду тренером»

Бывший игрок сборной России Александр Самедов пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

«Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься – наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером.

Что касается слухов о генеральном директоре, то в «Олимпе» просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того», – сказал 35-летний спортсмен.