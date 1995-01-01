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    Самедов: «Вряд ли я буду тренером»

    Бывший игрок сборной России Александр Самедов пока не знает, чем будет заниматься после завершения карьеры.

    «Куда идти, я пока не определился. Хочу сейчас немного отдохнуть, побыть с семьей, детьми, никуда не тороплюсь. В любом случае уже надо начать этим заниматься – наверняка это будет какая-то футбольная история. Тренером буду вряд ли, возможно, функционером.

    Что касается слухов о генеральном директоре, то в «Олимпе» просто есть дружеские отношения, в каких-то вопросах я помогаю, не более того», – сказал 35-летний спортсмен.

    • В течение карьеры Самедов выступал за «Спартак» (дважды), «Локомотив» (дважды), ФК «Москва», «Динамо» и «Крылья Советов».
    • Цвета сборной России игрок защищал с 2011 по 2018 год, провел 53 матча и забил семь голов.
    • Самедов выиграл шесть трофеев – по три со «Спартаком» и «Локомотивом».

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +335

      O-Z 4 часа назад

      В арбузный бизнес подавайся. Тебя ждут свои.

      0
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      Рейтинг: +9355

      vladimir-7 8 часов назад

      А.Самедов, твое место с земляками на рынке.

      0
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      Рейтинг: +980

      Борат 9 часов назад

      А жаль! Лет через 10 мог бы потренировать Спартак...

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