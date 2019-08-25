Примера. «Барселона» без Месси обыграла «Бетис» в матче с 7-ю голами, Гризманн впервые забил за новый клуб

Встреча второго тура чемпионата Испании «Барселона» – «Бетис» завершилась со счетом 5:2.

За гостей забили нападающие Набиль Фекир и Лорен Морон.

В составе каталонцев отличились форварды Антуан Гризманн (дубль, первые голы за клуб) и Карлес Перес, защитник Жорди Альба, хавбек Артуро Видаль. Нападающий Лионель Месси остался вне заявки.

Команда Эрнесто Вальверде набрала три очка и поднялась на девятое место. «Бетис» без набранных баллов остался на последнем месте.

Испания. Примера. 2-й тур

Барселона – Бетис – 5:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Фекир, 15; 1:1 – Гризманн, 41; 2:1 – Гризманн, 50; 3:1 – Перес, 56; 4:1 – Альба, 60; 5:1 – Видаль, 77; 5:2 – Морон, 79.

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