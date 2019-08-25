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    Примера. «Барселона» без Месси обыграла «Бетис» в матче с 7-ю голами, Гризманн впервые забил за новый клуб

    Встреча второго тура чемпионата Испании «Барселона»«Бетис» завершилась со счетом 5:2.

    За гостей забили нападающие Набиль Фекир и Лорен Морон.

    В составе каталонцев отличились форварды Антуан Гризманн (дубль, первые голы за клуб) и Карлес Перес, защитник Жорди Альба, хавбек Артуро Видаль. Нападающий Лионель Месси остался вне заявки.

    Команда Эрнесто Вальверде набрала три очка и поднялась на девятое место. «Бетис» без набранных баллов остался на последнем месте.

    Испания. Примера. 2-й тур

    Барселона – Бетис – 5:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Фекир, 15; 1:1 – Гризманн, 41; 2:1 – Гризманн, 50; 3:1 – Перес, 56; 4:1 – Альба, 60; 5:1 – Видаль, 77; 5:2 – Морон, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2019 23:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +711

      VVadic 54 минуты назад

      Пару пропустили. Это радует:)

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      Рейтинг: +12

      DyadyaWel 1 час назад

      первый тайм унылый, лишь второй был похож на барсу с небольшими правками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3209

      dinar7777dinar 2 часа назад

      гризманн с почином. порадавали. отлично ! Радует молодой карлес перес.

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