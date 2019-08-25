РПЛ. «Ростов» обыграл «Рубин», Саплинов забил победный гол на 87-й минуте

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.

В составе хозяев забили нападающий Эльдор Шомуродов и полузащитник Александр Саплинов. Гол Шомуродова стал для него пятым в текущем сезоне. Это второй показатель после Александра Соболева («Крылья Советов», 6 мячей).

За гостей отличился форвард Евгений Марков.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Марков, 15; 1:1 – Шомуродов, 29; 2:1 – Саплинов, 87.

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов (Зуев, 76), Еремeнко, Ионов (Логашов, 90), Шомуродов.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Коновалов, Подберeзкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).

Предупреждения: Шомуродов, 90+2 – нет.

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