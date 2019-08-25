РПЛ. «Ростов» обыграл «Рубин», Саплинов забил победный гол на 87-й минуте

а вне игры по-моему всётаки был очень спорный так что в пользу нападающих гол засчитали правильно
Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.
В составе хозяев забили нападающий Эльдор Шомуродов и полузащитник Александр Саплинов. Гол Шомуродова стал для него пятым в текущем сезоне. Это второй показатель после Александра Соболева («Крылья Советов», 6 мячей).
За гостей отличился форвард Евгений Марков.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Марков, 15; 1:1 – Шомуродов, 29; 2:1 – Саплинов, 87.
«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов (Зуев, 76), Еремeнко, Ионов (Логашов, 90), Шомуродов.
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Коновалов, Подберeзкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).
Предупреждения: Шомуродов, 90+2 – нет.