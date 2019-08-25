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    РПЛ. «Ростов» обыграл «Рубин», Саплинов забил победный гол на 87-й минуте

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Ростов»«Рубин» закончился со счетом 2:1.

    В составе хозяев забили нападающий Эльдор Шомуродов и полузащитник Александр Саплинов. Гол Шомуродова стал для него пятым в текущем сезоне. Это второй показатель после Александра Соболева («Крылья Советов», 6 мячей).

    За гостей отличился форвард Евгений Марков.

    Россия. Премьер-лига. 7-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марков, 15; 1:1 – Шомуродов, 29; 2:1 – Саплинов, 87.

    «Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Глебов (Зуев, 76), Еремeнко, Ионов (Логашов, 90), Шомуродов.

    «Рубин»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров, Коновалов, Подберeзкин (Кварацхелия, 44), Давиташвили, Марков, Микелтадзе (Макаров, 89).

    Предупреждения: Шомуродов, 90+2 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    25.08.2019 21:11
    Комментарии70
    ...
    • ...
      Рейтинг: +137

      богатяновский 1 час назад

      а вне игры по-моему всётаки был очень спорный так что в пользу нападающих гол засчитали правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11799

      slavutiq70 2 часа назад

      Ростовчан с победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Ряженый161 3 часа назад

      Ныли-ныли мужичонки полтора месяца и пришла награда от судейского корпуса, подарил судейка победу мужичонкам за слёзы их горькие и сопли пузыристые. А фонадки мужичонков сразу раскричались, что достоен их клубишко победы краденной. Вот в этом и вся ваша суть, "мужичонки".

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > Ряженый161 3 часа назад

      Очухалось уже после КС и Спартака ? Речь вернулась ? Надолго ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER > Ряженый161 3 часа назад

      Бабенка ряженая выползла , с мужиками пообщаться захотелось ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +914

      geroin161 4 часа назад

      Давно я так не нервничал.
      Ростов в первом тайме 4 стопроцентных мог забить. Но что есть то есть. Очень недоволен реализацией Ионова, у него сегодня шансов было больше всех. Еременко много брака создал.
      Но, я их не осуждаю, они исправятся.
      Спасибо за валидольную победу!!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > geroin161 4 часа назад

      4 ????????
      Там штук 8 должно было залетать ......

      5
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      ...
      Рейтинг: +4870

      _Marqella_ > MaxRnD 4 часа назад

      28

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > _Marqella_ 3 часа назад

      Не ёрничай, а пересмотри 1-ый тайм.
      После Уфы уже смотрю оклемалась ? ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      _Marqella_ > MaxRnD 3 часа назад

      гол из вне игры принёс Ростову победу, о чём мы говорим??

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > _Marqella_ 3 часа назад

      Маша, даже не знаю чем я могу помочь твоему горю ... )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 3 часа назад

      Не плачь , не утонет в речке мяч !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73518

      zigbert 4 часа назад

      С победой ростовчане!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Вальдемар IV 4 часа назад

      ростов давай и с локо также, будет южное двоевластие

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > Вальдемар IV 4 часа назад

      Колбасит пока Валерона - от блеклого про..6а Уфе до феерической игры с Рубином, так что о том, что будет в матче с Локо можно только пытаться предполагать

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      ААМ 4 часа назад

      Второй гол похоже забит из офсайда

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > ААМ 4 часа назад

      Да не похоже, а из офсайда, но по содержанию игры мы ничьей не заслужили, а Рубин вообще ничего не должен был забивать ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73518

      zigbert > MaxRnD 4 часа назад

      Максим привет! Ростов с победой! У вас она тоже была не легкая.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > zigbert 4 часа назад

      Здорово Саня, да и вас с тем же ! )) И счета одинаковые, и всё в последний момент, и на нервах обе игры

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +73518

      zigbert > MaxRnD 4 часа назад

      Да уж игры можно сказать "от ножа".

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > MaxRnD 4 часа назад

      О как... Если вне игры, то это вне игры. А что и чего там заслужили это дело десятое.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > TOMSON 4 часа назад

      Не, ну само собой, что с вами такого никогда не было, а если когда и было, то постфактум отменяли результат в пользу соперника ....

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > MaxRnD 4 часа назад

      Было и так и против нас. Но толку то? По мне так матч этим решением испортили. Хотелось узнать додавит Ростов или нет. А вышло так, что ответ так и не был получен..

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > TOMSON 4 часа назад

      Это вернулся бумеранг за подвиги Песьякова в матче с Уфой

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > MaxRnD 4 часа назад

      Возможно) мои поздравления, сегодня счастье или «бумеранг» на вашей стороне. Но он к сожалению или к счастью не постоянен...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Ростов рулит. 5 часов назад

      Только что приехал со стадиона. Всех ростовчан с победой. Могло быть и 4:1.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > Ростов рулит. 4 часа назад

      А должно было быть 1:1 из-за вне игры. Я понимаю, что Ростов по игре сильнее был, но вам самим то как таким способом выигрывать, когда столько моментов упустили?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > TOMSON 4 часа назад

      При статистике ударов 29(8) там даже при ничьей надо было присуждать победу Ростову по правилам бокса

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > MaxRnD 4 часа назад

      Если бы это был бокс, то Ростов мог бы получить нокаут ещё в первом тайме.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > TOMSON 3 часа назад

      А вот мне кажется, что по первому тайму была бы победа за явным преимуществом

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > MaxRnD 3 часа назад

      А штангу «смачную» от Рубина позабыл? Там на 2:0 летело. Ростов давил, но Рубин каркасом не спасался.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > TOMSON 3 часа назад

      Удар Ерёменко в крестовину это ни разу не каркас ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2079

      TOMSON > MaxRnD 3 часа назад

      Вот честно не помню я этого удара. И сейчас опасные моменты глянул и тоже про крестовину не увидел. Хотя тебя лайкнули, наверное где-то упускаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3973

      ivany4 5 часов назад

      Ростов с победой!
      Игра смотрелась.
      Георгиевичу респект!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER 5 часов назад

      Что то сегодня у нас тут питерской манюни не слышно , аж скучно ! Эй , ты гдееее , загрустила ?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      _Marqella_ > ROSTOV SUPER 4 часа назад

      радуйся змей , отскочили сегодня....)) из вне игры забиваете....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > ROSTOV SUPER 4 часа назад

      Вспомнил лихо ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER > _Marqella_ 4 часа назад

      А - ха - ха , отскочил Рубин от 4 -1 , но меня радует твоя бессильная злоба !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER > MaxRnD 4 часа назад

      Пусть по бесится , нам на радость !

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > ROSTOV SUPER 4 часа назад

      Она не злится, она троллит ))

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      _Marqella_ > MaxRnD 4 часа назад

      Макс умнечка, всё знаешь...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36669

      ROSTOV SUPER > MaxRnD 4 часа назад

      Только периодически от бессилия сваливается на оскорбления !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2848

      Yurok161 > _Marqella_ 4 часа назад

      А почему тебя вчера не было видно?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33021

      MaxRnD > Yurok161 4 часа назад

      Бюллетень по результатам игры с Уфой ))

      5
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