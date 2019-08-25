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    РПЛ. ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» и опередил «Спартак»

    В седьмом туре РПЛ ЦСКА встретился дома с «Ахматом». Москвичи разгромили соперника, победный гол забил защитник Марио Фернандес.

    Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, обогнав «Спартак». «Ахмат» идет 12-м.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Фернандес, 43; 2:0 – Чалов, 66; 3:0 – Влашич, 73.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Шарлия, 17), Ахметов, Кучаев (Бистрович, 82), Обляков (Тикнизян, 89), Бийол, Влашич, Чалов.

    «Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши (Мбенг, 69), Швец, Исмаэл, Садулаев, Харин.

    Предупреждения: Магнуссон, 34; Кучаев, 52; Шарлия, 63 – Иванов, 32; Харин, 41; Семенов, 62; Анхель, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2019 18:24
    Комментарии33
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      Рейтинг: -6012

      Январь 59 5 часов назад

      Опять Армейцы идут под номером 6 в турнирной таблице. Но ситуация такая, что уже в следующем туре могут выйти на первую строчку. От первого до шестого места разрыв одно очко. Я так и не понял по какому принципу распределили места между первой пятёркой. Будь бы это последний тур ???? ой сколько бы было споров. Ведь первое место это золото и ЛЧ, а пятое и без медалей и ЛЕ с отборочным циклом.

      0
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      Рейтинг: +1116

      CskaMoscovv 6 часов назад

      И с травмами конечно беда, третью игру подряд травмируется наш игрок. Кириллу здоровья, а Виктору Михайловичу спасибо, что с короткой обоймой набирает очки)

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      Рейтинг: +1116

      CskaMoscovv 6 часов назад

      Молодцы армейцы, с победой всех болел ЦСКА))) Важно, что в плане психологии забыли про поражение в дерби и хорошо настроились на соперника, и в двойне приятно, что это разгром и отметились голами лидеры команды)

      0
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      Рейтинг: +18

      Вальдемар IV 6 часов назад

      ахмат выдохся или лег после зины

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      Рейтинг: -6012

      Январь 59 6 часов назад

      Вот так номер. Спартаковцы профукали свой шанс, и сразу приехала расплата.

      0
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      Рейтинг: +17202

      VVM1964 > Январь 59 2 часа назад

      Лучше вообще ничего не пиши (((

      0
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      Рейтинг: +307

      Иван Петров 1986 6 часов назад

      Молодцы кони !

      3
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      Рейтинг: -6012

      Январь 59 6 часов назад

      пока Спартак игру не закончил, рано кричать , что опередил. Ещё шанс опередить ЦСКА есть и у Ростова и у Спартака. Подождём ещё часик. а там будем констатировать факт.

      1
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      Рейтинг: +1128

      Фан666 7 часов назад

      Фернандес редкий случай легионер. А ахмату пора в фнл или за анжи

      1
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      Рейтинг: +1449

      prtcs 7 часов назад

      Всех с Победой. Молодцы! Рад за Марио Фернандеса! Реально тот случай, когда человек приехал к нам не просто "бабла срубить" а вкалывать от и до на всех фронтах.

      4
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      Рейтинг: +1893

      shurik45 8 часов назад

      Всех армейцев с ПОБЕДОЙ! К сожалению снова потеря ,Кириллу здоровья.

      6
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