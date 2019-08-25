РПЛ. ЦСКА крупно обыграл «Ахмат» и опередил «Спартак»

Опять Армейцы идут под номером 6 в турнирной таблице. Но ситуация такая, что уже в следующем туре могут выйти на первую строчку. От первого до шестого места разрыв одно очко. Я так и не понял по какому принципу распределили места между первой пятёркой. Будь бы это последний тур ???? ой сколько бы было споров. Ведь первое место это золото и ЛЧ, а пятое и без медалей и ЛЕ с отборочным циклом.
В седьмом туре РПЛ ЦСКА встретился дома с «Ахматом». Москвичи разгромили соперника, победный гол забил защитник Марио Фернандес.
Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице, обогнав «Спартак». «Ахмат» идет 12-м.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Фернандес, 43; 2:0 – Чалов, 66; 3:0 – Влашич, 73.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин (Шарлия, 17), Ахметов, Кучаев (Бистрович, 82), Обляков (Тикнизян, 89), Бийол, Влашич, Чалов.
«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Анхель, Нижич, Иванов, Бериша, Роши (Мбенг, 69), Швец, Исмаэл, Садулаев, Харин.
Предупреждения: Магнуссон, 34; Кучаев, 52; Шарлия, 63 – Иванов, 32; Харин, 41; Семенов, 62; Анхель, 62.