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    Рассказов: «С Промесом мы рубились, царапались. Было прикольно»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов поговорил о взаимоотношениях на тренировках с бывшим футболистом москвичей Квинси Промесом. Прошлым летом голландец перешел в «Севилью», а сейчас выступает за «Аякс».

    «Я был поражен мастерством Промеса. У нас были с ним зарубы на тренировках. Часто играл против него. Мы с ним рубились вплоть до последнего его занятия перед трансфером в «Севилью». Мы рубились, царапались (он мне лицо поцарапал). Было прикольно», – сказал защитник.

    • Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
    • В составе москвичей голландец стал чемпионом России.
    • В текущем сезоне Эредивизие Промес провел три матча, сделал результативный пас.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    25.08.2019 15:07
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +8542

      vka1970 10 часов назад

      Вот через такие царапины и повышается мастерство в целом.Рядом с сильным игроком и сам становишься сильнее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4614

      Агасфер 11 часов назад

      Гордо носи эти царапины! А так вы сейчас с ним в одном положении.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13985

      DOCTOR PENALTY 11 часов назад

      Коля, ты молодец, перецарапал Промеса, тот аж в состав не проходит сейчас в Аяксе, раны зализывает.

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