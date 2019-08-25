Рассказов: «С Промесом мы рубились, царапались. Было прикольно»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поговорил о взаимоотношениях на тренировках с бывшим футболистом москвичей Квинси Промесом. Прошлым летом голландец перешел в «Севилью», а сейчас выступает за «Аякс».

«Я был поражен мастерством Промеса. У нас были с ним зарубы на тренировках. Часто играл против него. Мы с ним рубились вплоть до последнего его занятия перед трансфером в «Севилью». Мы рубились, царапались (он мне лицо поцарапал). Было прикольно», – сказал защитник.