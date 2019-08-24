Серия А. «Наполи» перед матчем с «Ювентусом» обыграл «Фиорентину», команды забили семь голов

В первом туре Серии А «Наполи» встретился с «Фиорентиной». На двоих команды забили семь голов. Дублем у гостей отметился Лоренцо Инсинье.

У «Фиорентины» дебютировал полузащитник Франк Рибери. Он вышел на замену на 78 минуте. В следующем туре «Наполи» встретится с чемпионом последних семи лет «Ювентусом».

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур

Фиорентина – Наполи – 3:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Пульгар, 9 (с пенальти); 1:1 – Мертенс, 38; 1:2 – Инсинье, 43 (с пенальти); 2:2 – Миленкович, 52; 2:3 – Кальехон, 56; 3:3 – Боатенг, 65; 3:4 – Инсинье, 67.

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